I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori assolutamente da tenere d’occhio

Anche a ottobre torna la nostra rubrica in cui vi segnaliamo quattro illustratori che secondo noi dovreste seguire. Perché fumetti e illustrazioni giocano un ruolo molto importante nei nostri inserti Finzioni e Cibo.

Chau Luong

Chau Luong è un’artista berlinese che dà vita a scenari onirici ed evocativi, ispirati alla natura, alla mitologia, all’horror e alla sua identità multiculturale. A collaborato con Google, The New York Times, Mubi, Bloomberg Businessweek e molti altri. Su Instagram è @yesitschaulikeciao.

Mitch Froelich

Mitch Froelich è un illustratore californiano che disegna per imparare l’italiano. Su Instagram è @piano_pianino_.

Ian Grandjean

Ian Grandjean è un illustratore che vive a Los Angeles, specializzato nella tecnica digitale ad aerografo. Le sue collaborazioni comprendono lavori editoriali e copertine di album, trae ispirazione dall’illustrazione fantascientifica degli anni Ottanta e dai fondali degli anime d’autore. Su Instagram è @iangrandjean.

Emiliano Ponzi

Salone del libro di Torino, “Cuori Selvaggi” del 2022 (illustrazione di Emilano Ponzi)

llustratore, autore e maestro delle riflessioni. Co-fondatore di @salotto.nyc. Su Instagram è @emilianoponzi.

