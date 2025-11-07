I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori assolutamente da tenere d’occhio

Anche a novembre torna la nostra rubrica in cui vi segnaliamo quattro illustratori che secondo noi dovreste seguire. Perché fumetti e illustrazioni giocano un ruolo molto importante nei nostri inserti Finzioni e Cibo.

Bob Mollema / @bobmollema

Bob Mollema è un illustratore, artista e musicista il cui lavoro esplora il rapporto tra l’uomo e la natura attraverso uno stile crudo, onesto e radicalmente analogico.

Anna Rupprecht / @annarupprecht_studio

Anna Rupprecht è un’artista berlinese in grado di catturare lo spirito del nostro tempo con colori vivaci, linee decise e composizioni dinamiche, ritraendo i protagonisti della sua generazione da prospettive originali e molto incisive.

Benny Douet / @bennydouet

Benny Douet è un artista londinese, specializzato in illustrazione e animazione. Il suo stile surreale trae spesso ispirazione dai cartoni animati e dai videogiochi nostalgici degli anni Novanta e 2000. Ha collaborato con testate come The New York Times, The Atlantic, Bloomberg, The Baffler e molte altre.

Sarah Williamson / @sarahewilliamson

Sarah Williamson vive e lavora a New York come autrice e illustratrice di libri per bambini e art director freelance per il New York Times, dove si occupa delle illustrazioni per la sezione Well

