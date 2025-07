Quattro artisti, con quattro tratti diversi, che secondo noi dovreste conoscere e seguire.

Miki Lowe

Illustrazione di Miki Lowe

Miki Lowe è un’illustratrice anglo-giapponese che vive tra Londra e la Spagna e nei suoi lavori unisce le sue radici multiculturali. Ha un segno grafico espressivo un immaginario romantico. Su Instagram è @mikithlowe.

Francesco Chiacchio

Acerbo sarai tu, raccolta di poesie di Silvia Vecchini, Topipittori. Illustrazione di Francesco Chiacchio

«Il mio lavoro giovanile è paura di cadere. Poi è diventata l’arte di cadere. Cadere senza farsi male. Infine l’arte di non mollare» cit Louise Bourgeois. Su Instagram è @_chiacchio_

Sun Bai

My Menesis, The New York Times Book Review. Illustrazione di Sun Bai

Sun Bai vive e lavora a Lille, in Francia, come illustratrice e autrice di fumetti. Nei suoi lavori esplora spazi narrativi intimi e ritrae spesso una “tristezza divertita” nelle scene della vita quotidiana. Su Instagram è @sunbai__

Matteo Berton

Illustrazione di Matteo Berton

Matteo Berton è un illustratore di fama internazionale, premiato dalla Society of Illustrators di New York e collabora con realtà come il New York Times, Feltrinelli e Apple. Su Instagram è @matteberton

