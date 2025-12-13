Oltre le immagini idealizzate

Gioia, solitudine e stanchezza: la maternità che non si racconta sui social

Anna Ferri
13 dicembre 2025 • 18:24

In Quello che le madri non dicono Lara Tomasetta offre uno sguardo sincero sulla genitorialità, tra paure, fatiche e felicità: «Le aspettative sociali e il poco supporto sono il problema più grande. Il governo non aiuta le mamme a fare le mamme, anche se ci vogliono madri a tutti i costi»

«Sono grata che mia figlia sia venuta al mondo», dice al telefono Lara Tomasetta, giornalista e autrice di Quello che le madri non dicono (ed. People Storie), chiedendomi di scriverlo, perché sia evidente che la maternità è tante cose – stanchezza, solitudine, fatica – ma che nel suo tentativo di costruire una narrazione alternativa a quella dominante (sei madre e quindi devi essere felice) non venga cancellata la gioia. Questo inizio è per la piccola Nives Amal, tutto il resto è per le neo-mamm

Giornalista e autrice, vive a Modena. Ha scritto il romanzo Basquiat - viaggio in Italia di un formidabile genio (Aliberti) e i racconti Madre padre e Opera struggente a Modena di un formidabile genio: Basquiat (Il Dondolo).