Se sono tutti incazzati con i Radiohead è perché sono quattro Creep

Difficile acquistare i biglietti, i fortunati fan si stanno preparando ai concerti che si terranno a Bologna il 14, 15, 17 e 18 novembre. Ma forse, per srotolare la matassa dell’affaire del gruppo di nerd bisogna guardare al rapporto dei quattro maschi bianchi etero con le donne

“Sono tutti incazzati con i Radiohead”, così nei giorni scorsi Rolling Stone ha titolato un cliccatissimo pezzo online. Cosa è successo di tanto grave da far distruggere il mito di una generazione - quella con la X, coniata dallo scrittore canadese Douglas Coupland - trasformando in breve tempo i componenti della pop band inglese da “venerati maestri” a “soliti stronzi”? Riassumendo, prima era arrivato il Bds, il movimento a guida palestinese per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni