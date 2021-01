Anche lo spot di lancio è cantato: partono così i giorni del “Ranbow Freeday”, il festival della musica indie in streaming. Ha aperto gli eventi la cantante Tosca: «Essere indipendente vuol dire pensare al proprio lavoro da quando si concepisce a quando viene fatto conoscere. Tutto questo è in difficoltà, la musica indipendente si poggia sui live, in pandemia tutto questo si è fermato. Non solo l’indotto economico, ma anche lo stimolo per poter fare».

Gli artisti affrontano le difficoltà alla loro maniera. Giordano Sangiorgi, fondatore del Meeting degli indipendenti e tra gli ideatori dell’evento, spiega che ci saranno live in streaming non-stop, e sarà anche un’occasione per raccogliere fondi: «L’evento è dedicato a nome di tutti idealmente a Adriano Urso, pianista e arrangiatore , scomparso mentre lavorava come rider a causa dell’abbandono del settore».

Urso, che prima del Covid-19 viveva facendo il pianista jazz, ha avuto un’infarto mentre spingeva la sua auto. Il settore, dice Sangiorgi, «deve trovare per non avere più chiusure e lutti maggiori sostegni per i piccoli e più fragili ma spesso più bravi e innovativi». Per questo adesso chiedono subito l’apertura di un bando del ministero dei Beni culturali per i piccoli indipendenti, così da finanziare le realtà rimaste fuori.

Gli eventi

Dal 15 al 30 gennaio artisti, volti noti e operatori del settore si alterneranno tra eventi live ambientati nello scenario dei club storici della musica indie, tavole rotonde sul futuro della musica e concerti. Nel giorno di apertura nello storico Estragon Club di Bologna, verranno presentate le Figurine Forever degli Skiantos con l’omaggio a Freak Antoni e Dandy Bestia. Alle 18.00, a “Due chiacchiere con..”, curato da Sangiorgi, Mara Maionchi e Alberto Salerno si confronteranno sul futuro della musica.

Il 17 ci sarà un incontro dedicato alle Colonne Sonore con ospiti Claudio Simonetti dei Goblin, il gruppo che ha composto le musiche di “Profondo rosso” di Dario Argento, e il maestro Vince Tempera, veterano di Sanremo.

La sera, alle 21, ci saranno “i Live Ranbow”. Il 20 in occasione della giornata dedicata alle bande musicali, Roby Facchinetti presenterà per l’occasione in esclusiva per l’Italia e per il Rainbow la versione ufficiale della sua “Rinascerò, rinascerai”, la canzone per Bergamo. Il brano è stato adattato da Johan de Meij per banda musicale, voce e coro.

Fra i supporter la Siae. La musica continua a chiedere che in qualche modo si riparta. La speranza è la primavera: «La riapertura degli spazi musicali per la ripartenza dal 21 marzo in sicurezza è possibile – conclude Sangiorgi – visto che come si è dimostrato in estate con 500 mila presenze non c’è è stato nessun contagio. Gli organizzatori sono stati seri».

