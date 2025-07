Il rap usato come strumento didattico: da oltre dieci anni lo fanno artisti come Militant A e Amir Issa. Con i loro laboratori la musica diventa ponte tra le generazioni, promuove inclusione e percorsi di cittadinanza. Diventa “arte terapia”, perché «avere un foglio bianco davanti è come andare dallo psicologo». Chicoria, il rapper che usa la sua storia per parlare di carcere e abusi di sostanze

«Il primo giorno di scuola di mio figlio la dirigente, Simonetta Salacone, mi chiese che lavoro facevo. È stata sua l’idea di far rap con i bambini, di usarlo come strumento didattico». Militant A è la voce degli Assalti Frontali, è stato il primo, con Onda Rossa Posse, a incidere un album rappato in italiano (Batti il tuo tempo, uscito nel 1990), la sua è una storia legata ai movimenti romani e all’autogestione. «Articolo 11, la bomba butta a terra, per questo l'Italia ripudia la guerra. Articolo 21, bello il 21, poter parlare liberi senza temer nessuno», Il rap della Costituzione nasce proprio così, da quel primo laboratorio con i bambini.

«Devo vestirmi e vivere in un involucro che non mi appartiene (potevano evitare di sbagliare anche questo gene), l’ansia mi soffoca, non riesco a respirare ma se non fingo, mi potrebbero sgamare. Mi chiamo Tim, questo è il mio nome, potresti anche non sbagliare il pronome».

Con queste rime Tim ha fatto outing davanti alla classe del suo liceo alla fine di un laboratorio rap. A tenerlo era Amir Issa, cresciuto a Torpignattara, periferia est di Roma. «Mia madre mi chiamava Massimo ed ero un po’ più scuro degli altri», racconta, «avere un genitore straniero finito in carcere ha complicato la mia adolescenza».

Amir Issa, foto Ciro Nuzzi

L’hip hop Amir lo ha incontrato in strada a fine anni Novanta con il Rome Zoo, primo crew di rapper romani cui appartenevano artisti come Piotta, Colle der Fomento, Cor Veleno, Dj Stile. «Grazie al rap ho iniziato a raccontare la mia vita, è stato terapeutico ed è questo quello che porto nei laboratori, con il rap facciamo “arte terapia”. Avere un foglio bianco davanti è come andare dallo psicologo. Se avete qualcosa dentro provate a scriverlo, tiratelo fuori».

I primi laboratori li ha tenuti nelle periferie romane, tra il suo quartiere e San Basilio, «ma nel mio percorso è stato fondamentale il primo che ho fatto nel minorile di Casal del Marmo». Amir sale ancora sul palco, ma se gli si chiede qual è il suo lavoro, risponde “educatore hip hop”.

Il rap come strumento didattico

Educare con il rap, creando uno spazio sicuro nelle scuole – ma anche nelle carceri, nei centri per minori non accompagnati – per permettere a ragazze e ragazzi di fare percorsi didattici attraverso le rime, di comporre barre per imparare a esprimere se stessi. Militant A e Amir sono due dei rapper che fanno questo percorso da più di dieci anni. Non insegnano a diventare rapper, ma usano il rap come strumento didattico, di inclusione, di cittadinanza. Come raccontano anche nei rispettivi libri Cambiare il mondo con il rap (Momo edizioni) ed Educazione rap (Add edizioni).

Hanno percorsi e modi diversi di definire la loro proposta didattica, ma entrambi hanno due regole: ascoltare e mai giudicare bambini e ragazzi e mettersi in gioco, partendo dalla propria storia personale. «Ci sono tanti studenti di seconda generazione, spesso razzializzati, che si sentono fuori posto nel paese in cui sono nati. Raccontare la mia storia è come dirgli: ce la potete fare», dice Amir.

Ma non è un problema solo di chi ha storie arrivate da lontano. «Nella scuola italiana c’è un distacco enorme - dice Militant A - tra chi insegna e i ragazzi che la vivono solo come una prigione da cui scappare. Ma la scuola è la loro occasione, la nostra occasione Il rap è un linguaggio che sentono proprio, permette a tutti di esprimersi, di far sentire protagonista anche chi di solito resta in disparte. E in classe diventa ponte tra le generazioni».

Laboratorio rap con Amir Issa, foto Ciro Nuzzi

Edutainment e arte educazione

I primi passi li hanno mossi come autodidatti, ma per entrambi ci sono stati dei momenti di formazione fondamentali. «Ho partecipato a un corso con Axè, gruppo che lavora con i bambini di strada in Brasile. Sono totalmente emarginati e con loro creano un percorso di inclusione attraverso l’arte». È da Axè che Militant A ha mutuato il concetto di “arte educazione” che è quello che mette in campo con i suoi laboratori.

«Educare viene da “ex ducere”, tirare fuori e noi lo facciamo con l’arte, attraverso la gioia della creazione. Così succede che anche bambini con mutismo selettivo abbiano iniziato a rappare». Non a caso i suoi laboratori sono inseriti nelle attività curricolari delle classi considerate più difficili. «I ragazzi sono abituati a dover imparare delle norme, concetti imposti loro dall’alto. Usare il rap vuol dire creare un sapere circolare che si sviluppa attraverso la relazione, il dialogo».

Per Amir fondamentali sono i viaggi negli Stati Uniti dove, dal 2015, lavora nei dipartimenti di italianistica nelle università. Un’esperienza che ha riportato in Italia insieme al concetto di “edutainment”, sintesi di “education” ed “entertainment”. «Perché si può insegnare utilizzando l’arte. In classe si può parlare della guerra, ma dire; proviamo a scrivere delle barre narrando quello che succede nel mondo, è più stimolante».

Nei laboratori di Amir si affrontano così tutte le tematiche, dal bullismo al sessismo. Si parla di cambiamento climatico rappando la storia di Greta Thunberg, si spiega il teorema di Pitagora con le barre. Proprio come fa in Rap in classe (Erikson), il suo ultimo libro, un vero e proprio manuale pensato per le scuole secondarie con un’introduzione sulle radici e la storia dell’hip hop.

Scoprire le radici dell’hip hop

«Chi, come me, ascoltava rap nei Novanta sapeva che in Italia era arrivato grazie ai centri sociali, che negli States era nato dalla comunità afro-americana. Era scontato che chi faceva rap non era una persona sessista o razzista. Ma ora è cambiato tutto. Per me è importante far capire loro in che contestano usano la “N-word” i rapper afroamericani. Ci sono anche momenti in cui le parole non bastano.

Come è successo ad Amir nel minorile di Torino con un gruppo di migranti. «Non sapevano scrivere neanche nella loro lingua. Ma l’hip hop offre tante risorse. Abbiamo fatto una riflessione su cosa volevamo comunicare, io ho disegnato le lettere e loro le hanno colorate. È nato così un graffito: “Non sono il mio sbaglio”». Un progetto che, grazie a suor Lucia Sartirani, appassionata di hip hop, replicherà anche nel carcere Dozza, a Bologna.

Dura lex sed lex

Il rap entra nelle scuole, ma in un modo completamente diverso anche con il progetto di Chicoria "Dura lex sed lex” che mutua il nome dal suo libro. Storico rapper romano, sulla scena da Novanta, prima con In the Panchine e poi con il Truceklan di Noyz Narcos, crew hardcore hip hop con testi zeppi di richiami all’illegalità e mai politically correct.

Dopo il suo arresto per spaccio, Chicoria ha cambiato completamente vita. Da dieci anni organizza confronti con i ragazzi delle superiori dove affronta tematiche come il carcere e l’abuso di sostanze. «Parlo anche della mia vita, del tempo che ho buttato, di quanto è stata dura uscire dalla dipendenza».

Ai ragazzi dice che devono essere pronti ad avere mille alternative, di crearsi delle passioni. «Io pensavo di essere capace solo a vendere droga, ora vivo di musica. Ma l’unico lavoro fico non è quello del rapper e non è così facile fare soldi in fretta. Non basta andare in uno studio e registrare. È vero, ora è il mio lavoro, ma ho altre mille passioni che posso trasformare in lavoro. Perché in questo mondo cambia tutto in fretta: quanti artisti hanno fatto un album, sono diventati famosi e poi sono scomparsi?».

Chicoria parla con il linguaggio semplice e diretto di chi la vita di strada l’ha vissuta davvero. «Vorrei che i ragazzi mettessero i piedi per terra. Non si devono lasciare fascinare dai testi dei trapper che parlano di droga e illegalità, devono capire che sono estremizzati, altrimenti non gli piacerebbero. Non puoi stare sulla bocca di tutti e vendere la droga, ti avrebbero già arrestato. Perché se fai la vita del criminale puoi vedere solo il carcere o la morte».

Chicoria (Credits: Chicoria)

