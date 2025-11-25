l’analisi

Regionali: la contendibilità non basta. Perché bisogna pensare agli elettori perduti

Nicola Fratoianni, segretario e leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, Elly Schlein segretaria del Partito Democratico , Roberto Fico Campania, presidente Regione , illeader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e Angelo Bonelli portavoce di Europa Verde nel comitato elettorale di Roberto Fico a Napoli
Gianfranco Pasquino
25 novembre 2025 • 21:08

Vedere che i voti del proprio schieramento sono cresciuti è confortante. Constatare che i concorrenti si sono trovati in un sostanziale stallo è quasi altrettanto incoraggiante. Ma il futuro non è mai la semplice prosecuzione dell’oggi poiché numerosi altri fattori sono destinati a fare la loro comparsa. Lezioni dal voto delle regionali

La contendibilità (del governo) sta, in maniera non dissimile dalla bellezza, negli occhi di chi guarda. Vedere che i voti del proprio schieramento sono cresciuti è confortante. Constatare che i concorrenti si sono trovati in un sostanziale stallo è quasi altrettanto incoraggiante. Ma il futuro non è mai la semplice prosecuzione dell’oggi poiché numerosi altri fattori sono destinati a fare la loro comparsa. Votando (o no) nelle elezioni regionali, gli elettori erano ampiamente consapevoli della

Professore emerito di Scienza politica all'Università di Bologna, dal 2005 è socio dell'Accademia dei Lincei.

