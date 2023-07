Saranno trent’anni che ogni volta che dico il mio nome, c’è qualcuno che mi chiede se sono parente.

Le prime volte rispondevo che no, non lo ero, ma il questuante non si accontentava di quel mio no, pensava volessi celare un ovvio. Mi sa che si faceva questo ragionamento: ma con i pochi Scalfari che ci sono in Italia, come farà questo a non essere parente? E infatti cercava di approfondire; voleva proprio farsi i fatti miei; insisteva: ma sei calabrese? Sì? Mi pare che anche Eugenio fosse calabrese.

E mentre la sua indagine tentava l’accuratezza, le mie risposte miravano alla confusione: forse di Catanzaro, dicevo. Comunque non di Vibo. E la cosa finiva lì.

Ma solo con lui. In trent’anni, ovunque io sia andato, non appena ho detto il mio cognome, ho sempre incontrato qualcuno che con un bel sorriso mi ha chiesto: parente? E così, per crearmi varietà, ogni tanto ho risposto che sì, che con Scalfari eravamo lontani parenti ma che non c’eravamo mai incontrati.

Poi è successo questo fatto del libro. Bellissima novità nella mia vita, eh, mica mi lamento. Ho 43 anni, scrivo storie da che ne avevo 18, cognome o non cognome, non mi ha mai filato nessun editore, ma ecco, finalmente mi arriva da Claudia Tarolo di Marcos y Marcos una mail in cui è scritto: il suo libro A pala e piccone è molto bello e lo vogliamo pubblicare. Mi chiami domani a questo numero. Così chiamo, entriamo in confidenza, e a un certo punto Claudia mi dice: mi raccomando, non dare il libro a nessun altro, te lo pubblichiamo noi.

E qui mi era scappato un po’ da ridere perché non è che avessi alle mie spalle una fila di editori che volevano A pala e piccone; anzi: ancora oggi mi pare anche un mezzo miracolo il fatto che sia stato pubblicato e che quelli che lo leggono mi dicano tutti che è un bel libro.

Questo perché non ho l’amor proprio, né ho l’orgoglio di me. A me non me ne frega niente di me stesso, figurarsi se mi può interessare quello che succede con il libro. Però, se vendo 50mila copie, la cosa potrebbe anche diventare interessante, ma solo per via dei diritti d’autore con cui forse potrei fare l’open space e abbattere quell’inutile parete che separa la sala dall’ingresso, sottraendo alla mia casa spazio e luce. Su questo siamo d’accordo con mia moglie: buttiamo giù tutto. All’americana.

È sempre un fatto di soldi. La gloria poetica è per i morti. Ma non si pensi che io sia un tipo venale. Quella frase della gloria l’ha detta Platone. Semmai era lui quello venale.

La recensione

Ma dunque, mercoledì sette di giugno esce questo mio libello e sabato dieci mi telefona un amico dall’aeroporto e mi dice: oh, Stefano Massini parla del tuo libro su Robinson di Repubblica.

Ma che, davero?, dico io alla romana. Perché è uno grosso Massini, mica niente. È quello che ha scritto Qualcosa sui Lehman (Mondadori), rappresentato e premiato in tutto il mondo.

Corro in edicola, proprio come suggeriscono le pubblicità, e per una cifra intorno ai tre euro l’edicolante mi dà un paio di chili di carta, divisi tra periodico e allegati vari, e a una certa pagina dell’inserto Robinson ci sono proprio io, anzi, per essere precisi: c’è Massini che parla di me. Leggo, rileggo. Boh. Mica lo capisco se il libro gli è piaciuto. Mi pare che abbia colto qualcosa e che molto altro gli sia sfuggito. Ma questo non è determinante. La domanda che mi sobilla l’umore è: ma perché, tra tutti gli esordienti di questo paese di scrittori, Massini ha recensito proprio me?

La scena

E quindi mi sono figurato la scena: arriva nella redazione di Repubblica un libro scritto da un tal Vincenzo Scalfari. Panico. Si saranno rigirati il librino tra le mani e intanto avranno fatto ricerche su internet. Si saranno chiesti: di dov’è quest’altro Scalfari? Di Vibo? E di dov’era Eugenio? Pure di Vibo? Ma non è che sono parenti? Ma di che parla ‘sto libro? Di archeologia? Ce l’abbiamo uno laureato in lettere antiche? Ce l’abbiamo uno laureato in generale? Chiama Massini. E pure Massini avrà chiesto: ma è parente? Boh, non lo sappiamo. Ma metti che è parente. Metti che non lo recensiamo e poi è parente. Ma il libro è decente? Boh, mica l’abbiamo letto. Ah Stefano mio, sai che fai? Gli dai un’occhiata veloce e poi scrivi qualcosa. Se è parente non sbagliamo. Se non è parente, abbiamo fatto un’opera di bene.

Secondo me la vicenda potrebbe essersi sviluppata così, e infatti, onde evitare equivoci, io da subito avevo proposto all’editore di pubblicare dietro pseudonimo, ma invece no, alla fine abbiamo pubblicato con il nome vero e perciò, d’ora in avanti, quando qualcuno mi chiederà se sono parente io risponderò che sì, lo sono.

D’ora in avanti, a chi mi chiederà informazioni su questa mia nobilitante parentela io risponderò: sì, Eugenio Scalfari era mio figlio.

© Riproduzione riservata