Rick Riordan: «Ho reso la mitologia un libro per ragazzi, rappresenta tutta la condizione umana»

«Mi dispiace che tu sia nato, figliolo. Ti ho condannato al destino di un eroe, e il destino di un eroe non è mai facile», dice il dio del mare Poseidone a Percy Jackson nel primo libro. La saga da 190 milioni di copie vendute in tutto il mondo compie 20 anni e Mondadori ha in questi giorni dato alle stampe un’edizione deluxe de Gli dei dell’Olimpo. Il suo autore, Rick Riordan, statunitense, tra il 30 ottobre e l’1 novembre incontra i suoi giovani lettori a Lucca Comics e lunedì sarà a Milano. O