Rick Riordan: «Ho reso la mitologia un libro per ragazzi, rappresenta tutta la condizione umana»

Il papà della popolarissima saga Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha iniziato a scriverla come storia della buonanotte per il figlio: «Ho sempre pensato che i giovani lettori desiderino conoscere il mondo in cui vivono, incluse le cose brutte, le cose scomode»
«Mi dispiace che tu sia nato, figliolo. Ti ho condannato al destino di un eroe, e il destino di un eroe non è mai facile», dice il dio del mare Poseidone a Percy Jackson nel primo libro. La saga da 190 milioni di copie vendute in tutto il mondo compie 20 anni e Mondadori ha in questi giorni dato alle stampe un’edizione deluxe de Gli dei dell’Olimpo. Il suo autore, Rick Riordan, statunitense, tra il 30 ottobre e l’1 novembre incontra i suoi giovani lettori a Lucca Comics e lunedì sarà a Milano. O