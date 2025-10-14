Pantagruel

Riguardate “Non essere cattivo”, fatevi contagiare dall’amore

Antonella Lattanziscrittrice
14 ottobre 2025 • 18:50

Il mio primo libro non esisterebbe senza Caligari. Devozione parla costantemente con Amore tossico. Con i suoi film aveva fatto sentire visti tutti noi, come generazione, anche chi non aveva mai toccato una sostanza

Non ricordo che anno fosse. Io avevo pubblicato il mio primo libro, Devozione, che, come posso dire, non esisterebbe senza Claudio Caligari. Devozione parla costantemente con Amore tossico, e non uso questa parola come spesso si dice – queste due opere dialogano tra loro – ma voglio dire veramente. La mia protagonista, Nikita, eroinomane, parla con Cesare di Amore tossico, ne copia le frasi e impara da lui e dai suoi il romano – mi ricorderò sempre che ho chiesto per anni cosa volesse dire “cioc

Per continuare a leggere questo articolo

Antonella Lattanziscrittrice

Nata a Bari nel 1979. Vive a Roma. Devozione (Einaudi Stile libero, 2010) è il suo primo romanzo, seguito da Prima che tu mi tradisca (entrambi per Einaudi). Ha collaborato al programma Tv Le invasioni barbariche, mentre per il cinema ha scritto le sceneggiature di Fiore (di Claudio Giovannesi). Per Mondadori è autrice di Una storia nera (2017).