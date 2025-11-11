Il mistero dell’uomo marchiato, il ritorno di Strike ed Ellacott

In libreria dall’11 novembre, edito da Salani, l’ultimo capitolo della saga che vede protagonisti l’investigatore e la sua socia, Robin Ellacott, nata dalla penna di Robert Galbraith (pseudonimo di J.K. Rowling). Un brutale omicidio, una donna eccentrica e l’ombra della massoneria

true false

Pubblichiamo di seguito un estratto di L’uomo marchiato (Salani editore), ultimo capitolo delle indagini di Cormoran Strike e Robin Ellacott, scritto da Robert Galbraith in libreria dall’11 novembre 2025. Robert Galbraith è lo pseudonimo di J.K. Rowling, l’autrice bestseller della serie di Harry Potter e del romanzo Il seggio vacante. «Ciao, come va la gola?» disse Strike. «Ce la fai a parlare? Se no ti mando un’email dopo». «Ce la faccio» rispose Robin con una voce rauca che confer­mava la sua