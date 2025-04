Per anni ho danzato con un’artista americana, una donna che ha segnato la mia vita, una maestra che mi ha insegnato a non fare distinzioni tra vita e arte. Sposata con un musicista afroamericano vicino a John Coltrane, si era trovata a New York negli anni Sessanta e Settanta, in pieno fermento artistico tra danza, musica e lotte per i diritti civili, vivendo con libertà e spirito trasgressivo. Un giorno le domandai di raccontarmi la storia della sua vita per scriverne un romanzo. Accettò con entusiasmo.

Ci vedevamo il lunedì mattina a casa sua, accendevo il registratore e per due o tre ore lei raccontava, interrompendosi per offrirmi un tè o una caramella allo zenzero. Avevo l’impressione di scoprire insieme a lei fatti dimenticati, rimossi; senza volerlo la costringevo a fare un bilancio della sua vita e della sua carriera artistica, in una fase in cui cominciava a sentire che le mancavano le occasioni e le forze, che ciò che aveva da dire era stato detto ma non tutti avevano capito.

Un giorno un’amica mi chiese perché avevo deciso di raccontare la storia di un’altra. La sua domanda mi turbò, non sapevo rispondere esattamente. Farfugliai qualcosa sul rapporto tra creatività e maternità. Può davvero una donna con dei figli consacrarsi completamente alla sua arte? Era questo l’oggetto della mia propria crisi; mi sembrava di non riuscire a conciliare tutto – lavoro, famiglia e scrittura – e non volevo rinunciare a niente. Volevo inoltre scrivere sulla danza come scuola di vita, una disciplina che mi accompagnava da quando ero bambina. Ma soprattutto volevo scrivere di lei, della sua persona, il suo modo di essere artista e la sua capacità di trasmetterlo agli altri.

I rifiuti

Cominciai a trascrivere le interviste. Con quella mole enorme di materiale, iniziai a ragionare su come farne un romanzo. Volevo che fosse un’opera post-moderna, come la danza che lei aveva praticato: con vari punti di vista, una cronologia che andava avanti e indietro nel tempo, alcuni capitoli scritti in prima persona. La sua presenza era molto forte, volevo a tutti i costi rimanere fedele a ciò che mi aveva raccontato, volevo che si sentisse la sua voce. Le attribuivo pensieri e parole raccolti durante le interviste, certo, ma nel momento in cui ne scrivevo, diventavano i miei pensieri, le mie parole, le mie proiezioni. A chi appartiene una storia? È di chi la vive o di chi la scrive?

Il mio editore di allora, dopo un primo momento di entusiasmo, cambiò idea e rifiutò il manoscritto. Iniziò la più grande collezione di rifiuti della mia vita. Mi sentivo in colpa, lei stava invecchiando, volevo che questo lavoro che avevamo fatto insieme fosse riconosciuto, volevo che la sua storia fosse apprezzata. Furono mesi molto duri, mi sentivo persa, incompresa, frustrata. Cominciai a dubitare di me stessa, delle mie capacità di scrittrice; prima di sprofondare nella depressione, mi misi a scrivere un altro romanzo. Accantonai il progetto. Forse i tempi non erano maturi.

La mail

Circa un anno fa, la mia agente lo ha proposto all’editore Nutrimenti per una nuova collana. Finalmente questo immane lavoro sarebbe esistito. Ero felice come ogni volta che ciò che hai scritto in solitudine, talvolta con fatica e sofferenza, diventa un libro. Questa volta lo ero ancora di più. Non è stato facile correggere le bozze. Non mi ritrovavo più completamente nella scrittura di quasi dieci anni prima, avrei voluto riscrivere tutto daccapo ma per mia fortuna, l’editor me lo ha impedito. Quando il manoscritto si è avvicinato alla sua forma quasi finale, gliel’ho mandato. Lei aveva già letto la prima versione qualche anno prima, aveva scritto qualche nota a margine, segnalando qualche imprecisione.

Qualche settimana prima dell’andata in stampa, ricevo una mail dei suoi figli. Mi comunicano che dopo averne discusso in famiglia, non vogliono che dei fatti così personali e intimi siano resi pubblici. Chiedono pertanto che tutti i riferimenti a persone reali siano romanzati. Insistono sul fatto che vogliono proteggere la madre, ormai anziana e in condizioni fisiche precarie. Sono sbalordita da questo ripensamento repentino.

Provo a spiegare che questa loro richiesta mi mette in difficoltà con l’editore con cui ho firmato un contratto e che cambia completamente il senso di un lavoro intrapreso molto tempo prima, con l’accordo incondizionato della madre, la sua partecipazione e il suo sostegno. La chiamo. In lacrime mi dice che non avrebbe mai dovuto raccontarmi la sua storia, che non vuole avere problemi con la sua famiglia ora che è vecchia e malridotta e che devo assolutamente fare le modifiche affinché né lei, né nessun altro membro della sua famiglia e della cerchia delle persone a lei prossime, sia riconoscibile.

Sono affranta. Ancora una volta, come dopo la collezione dei rifiuti, mi sento ferita e frustrata. Mi chiedo a questo punto se abbia senso pubblicare un’opera che non corrisponde più al progetto iniziale.

Diritti e libertà

Ma c’è qualcosa di più profondo ancora che mi disturba, un dubbio morale su cosa, colui o colei che scrive, ha il diritto di raccontare. Qual è il limite tra la propria libertà creativa e il rispetto della volontà altrui? Il quesito a chi appartiene una storia, assume un contorno sinistro. Sentirmi aggredita per aver fatto il mio lavoro seriamente, con onestà e devozione, mina le basi stessa dell’opera, nonché la mia autorità di scrittrice. Dove sta la verità? È nel loro malessere improvviso, nel fatto inevitabile di non riconoscersi nella storia che sono io a scrivere? O è nella mia scrittura, fedele al racconto originale ma necessariamente rimaneggiata per permettere ad altri di leggerla? La sua verità di madre, di artista, le loro verità di figli, valgono più della mia?

Le accuse mi fanno sentire disonesta, sporca, come se avessi rubato la loro storia, me ne fossi appropriata senza permesso. La letteratura è piena di dilemmi e di incidenti simili. Ma non è in fondo questo che fanno gli scrittori, raccontare, per dirlo alla Carrère, vite che non sono le nostre? Gli scrittori rubano vite, le trasformano, mentono per dire la verità, inventano per raccontare la realtà. «Il poeta è un fingitore. Finge così completamente/che arriva a fingere che è dolore/il dolore che davvero sente», scriveva Fernando Pessoa.

Che cosa allora ci rende credibili come autrici e autori? Non è forse proprio quel vero finto dolore? Credo nella sacralità dell’atto creativo: sacra era la sua danza, sacra è la mia scrittura. Mi domando che cosa le abbia fatto paura al punto di chiedermi di essere cancellata dal nostro progetto condiviso, di sparire, rifiutando l’omaggio che avrei desiderato farle. Intanto però parlo con un avvocato.

Il diritto è dalla mia parte: l’opera dell’artista è inviolabile e ho le prove del consenso della persona interessata prima che cambiasse idea. Ma sono pronta a rischiare una denuncia per difendere la mia opera? Il dilemma è anche, di nuovo, di ordine morale: sono pronta a offendere, anche se involontariamente, una persona che amo e che stimo? E quali rischi è disposto a correre l’editore per difendere il mio lavoro?

Discutendone con gli editori, decidiamo per la via del compromesso. Cambierò tutti i nomi, confonderò le acque, farò sparire gli indizi che potrebbero ricondurre direttamente alle persone coinvolte. L’opera diventerà un romanzo di finzione, assumerà un’altra fisionomia. Ma esisterà.

Mentre cambio i nomi dei vari personaggi mi accorgo che questa operazione mi permette di prendere le distanze dalla vicenda, lasciando più spazio alla mia voce, riappropriandomi della mia libertà di autrice. Mi sento al tempo stesso tradita e sollevata. Forse sono proprio il tempo e la distanza che permettono l’accadere della scrittura. La letteratura rimane quel coltello per l’eviscerazione, come scrive Olga Tokarczuk, un lavoro difficile, doloroso e pericoloso per il quale inevitabilmente ci si deve sporcare le mani.

L’inadatta (Nutrimenti 2025, pp.272, euro 18) è un libro di Chiara Mezzalama

