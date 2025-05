Socio fondatore della casa di produzione Groenlandia con Sydney Sibilia, da domani arriva su Netflix con la nuova serie Maschi Veri. «Il rapporto uomo-donna è un tema che riguarda tutti. La regia femminile ha una potenza detonante che il mercato non ha ancora compreso. Kubrick è morto maledicendo i film che non riuscì a fare. Perciò i capolavori arrivano in vecchiaia»

Si sono incontrati a un festival di cortometraggi, a 19 anni, e non si sono più lasciati. Sembra un matrimonio quello tra i registi Matteo Rovere e Sydney Sibilia, 43 anni entrambi, soci fondatori della casa di produzione Groenlandia, e soprattutto genitori di storici titoli di successo come Smetto quando voglio, Mixed by Erry e Veloce come il vento, per dirne alcuni.

Negli uffici di via Piatti, a Roma, sono da poco arrivate anche quattro statuette dei David di Donatello per Le Déluge, storia degli ultimi giorni di Maria Antonietta e Luigi XVI.

«La società è nata perché volevamo uno spazio in cui la trattativa di rinunciare ai nostri sogni non esistesse. Oggi, se io e Sydney pensiamo a una storia, discutiamo su come realizzarla, non se realizzarla», dice Matteo Rovere, ceo di Groenlandia, seduto al bar del Circolo Ondina, vista Tevere.

«Il primo Re e le due stagioni di Romulus sono nate dopo che mio padre, lettore appassionato, mi ha regalato un libro dell’archeologo Andrea Carandini che ha acceso in me la scintilla», aggiunge.

La parola “sogni” ricorre spesso nella conversazione, sebbene nel 2022, dopo otto anni dalla sua nascita, la società sia stata acquisita dal gigante Banijay Group con un’importante operazione finanziaria.

Che però non lo ha distratto, e anzi, rimasto al timone, l’anno successivo ha portato nuova linfa alle piattaforme video con le serie di successo Hanno ucciso l’uomo ragno - La leggendaria storia degli 883, Avetrana - Qui non è Hollywood e La legge di Lidia Poet.

Ora ci riprova su Netflix con Maschi veri, che ha per protagonisti Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti.

«Il rapporto uomo-donna è un tema che riguarda tutti. Abbiamo preso questa serie dalla Spagna, e agli sceneggiatori abbiamo chiesto una versione più intima dei personaggi. La sfida è stata questa».

Ha scelto anche gli attori?

Ci metto bocca. Negli anni io e Sydney abbiamo avuto voglia di investire su nuovi talenti. Quasi come fosse una scelta politica. Lo facciamo anche coi registi. Tra il grande autore conclamato e la giovane esordiente, abbiamo sempre scelto la seconda ipotesi.

Perché avete scelto il nome Groenlandia?

Ci piaceva il suono, volevamo un posto metaforico che non conosci e devi esplorare.

Ci siete mai andati?

No, ne parliamo spesso e ci andremo.

Avete anche una divisione col nome di un’isola disabitata, sempre in Groenlandia.

Lynn, e si occupa dello sviluppo di regia femminile. È l’incubatrice da cui sono nati i film Settembre, Vita da grandi, La legge di Lidia Poet. Credo in questo potenziale.

Perché è politically correct farlo?

No, perché la regia femminile ha una potenza detonante che il mercato non ha ancora compreso. Non è questione di ideologia, devono fare i film quelli più capaci. Nel 2010 rimasi colpito da The Hurt Locker, con cui prese l’Oscar per regia e miglior film Kathryn Bigelow. Da noi abbiamo visto cos’ha fatto Maura Delpero con Vermiglio, vincendo sette David.

Come se lo spiega?

Per motivi storici e antropologici il cinema è stato dominato dal maschile. E quindi il racconto femminile manca ancora.

Lei come ha iniziato?

Con un corto, Lexotan, nato una mattina alla Sapienza, mentre aspettavo il professore del corso di Storia del teatro che poi non arrivò. Il mio amico Giuliano recitava e io dirigevo. Lo abbiamo mandato al Festival Sitges di Barcellona e due mesi dopo ci hanno dato un premio. Lì ebbi un’epifania, una telefonata ricevuta 24 anni fa cambiò la mia testa.

Giuliano lavora con lei?

Ha lavorato con me per tanti anni.

Chi fu il primo big a darle una mano?

Gabriele Salvatores e Maurizio Totti, allora titolari di Colorado Film. Vinsi il nastro d’argento col corto Homo Homini Lupus con Filippo Timi, e mi proposero il film Gioco da ragazzi. Era quella fase in cui se ti chiamavano pensavi fosse uno scherzo.

C’è una sconfitta che ancora le brucia?

Non la chiamerei sconfitta, sono le porte in faccia che stimolano ad andare avanti.

Ne dica una.

Il produttore Domenico Procacci mi propose di girare Gli sfiorati, che avevano scritto i suoi, e in sala fece zero. Avevo 27 anni e mi chiusi un mese in casa depresso. Da lì pensai: se ciò che mi danno gli altri non funziona, faccio una proposta io. È nato Veloce come il vento, e fu un successo.

La prima follia?

Avevo 14 anni, quando all’Isola d’Elba scavalcai una rete per vedere in un’arena estiva Pulp Fiction e Trainspotting. Erano vietati ai minori. Lì ho percepito la potenza del cinema sulle persone.

Quel pensiero la guida ancora oggi, o pensa di più al fatturato?

Sono una persona pratica, ma ricevo energia dai sogni. Se mi fisso su un’idea difficilmente mi sposto. Accompagnare le persone dentro un universo che parla anche di loro, ma li allontana dal presente, è ciò che mi ha fatto dire “Voglio fare questo”.

Che pensa del Tax Credit?

Serve ad attrarre investimenti, anche stranieri. Dove funziona, lo Stato spende un euro e ne incassa cinque. E crea una circolarità che implementa Pil, cultura, anche turismo. Ma per riuscirci deve essere un sistema industriale ben normato, strutturato e sostenuto.

E che cosa non funziona quindi?

Il problema è l’alto livello di demagogia. Si fa credere che se introduco il Tax Credit magari devo togliere la Tac alla sanità. Non è così.

Entrerebbe in politica?

Potrei dare una mano su temi che conosco. L’incontro con l’industria è importante perché c’è il metro della concretezza. E di quello noi ci occupiamo.

A proposito di concretezza, lei e Sibilia dalla vendita a Banijay avete ricevuto dividendi a sei zeri. Siete cambiati?

Conosco Sydney da oltre vent’anni, abbiamo scritto la scaletta di Smetto quando voglio nel cucinino di casa sua, nel quartiere di San Lorenzo, a Roma, quando divideva una stanza per 300 euro al mese col coinquilino Danilo. È rimasto identico. Vive del racconto. Quando siamo andati a pranzo con Nils Hartmann di Sky per proporgli la serie sugli 883, la sceneggiatura gliel’ha spiegata tutta, roba di due ore. È un narratore.

E lei intanto che pensava?

È divertente, è come andare a teatro gratis.

Un insegnamento che segue?

Quello dei fratelli Taviani: non date agli spettatori ciò che chiedono, ma ciò che non sanno di poter chiedere.

Il progetto di cui va più orgoglioso?

I miei tre figli Lorenzo, Tommaso e Luca di 7, 5, e 2 anni, avuti con mia moglie Giulia.

Giulia Steigerwalt, regista del film Settembre. Come vi siete conosciuti?

Al liceo, ma non ci siamo mai parlati. Poi lei è andata a studiare sceneggiatura alla Ucla, negli Stati Uniti, e ci siamo persi di vista. Un giorno, tramite un’agenzia, ho letto un suo testo e mi sono innamorato di quelle parole.

E che è successo?

È diventato il copione di Moglie e marito, film con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak. Ammiro Giulia, ha la capacità di raccontare i personaggi in profondità, io non ne sarei capace.

Com’è diventata sua moglie?

Stava per tornare negli Usa, ma prima siamo andati al cinema a vedere un film (Gone Girl, ndr).

Un lusso che si concede?

Viaggiare con i figli. Siamo appena tornati dal Giappone, e li porto anche ai festival. Il conflitto però è costante, i bambini sentono che la testa è altrove. Il cinema ci chiama, è come l’anello maledetto del Signore degli anelli: ti giri, vai in libreria, ascolti una storia, vai a una mostra, incontri una persona, le idee arrivano così. Viviamo un’osmosi fortissima.

Di che cosa ha paura?

I registi sono persone infelici. Kubrick, un maestro, è morto maledicendo i film che non è riuscito a fare. E come lui molti altri, per questo in età avanzata sfornano capolavori. Come Clint Eastwood.

In che cosa vuole migliorare?

Siamo obbligati a sentirci vincenti e sotto stress perdiamo la calma. Quando ragiono a mente fredda, mi dispiace. Credo che la gentilezza sia un atto rivoluzionario di cui dobbiamo impadronirci. Dovrei fare qualcosa, magari mi iscrivo a yoga.

