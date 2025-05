Nella sua parabola professionale c’è quel tocco di incoscienza sgamata che la rende un prodotto perfetto dell’Eur. Un po’ come la metafora del calabrone che non sa che il suo peso non gli consentirebbe di volare eppure vola lo stesso, ha aperto le sue piccole ali ed è atterrata a Hollywood facendo molto più rumore di quanto ci si potesse aspettare

Soraya Quattrociocchi indossa un vestito attillato nero, trucco anni Novanta, scuro e abbondante, la pettinatura vaporosa pure; mastica vistosamente una gomma mentre risponde alle domande per un finto provino a Non è la Rai, nello spazio del programma di Boncompagni dedicato alla comicità e riempito da Sabrina Impacciatore.

Quattrociocchi Soraya, così si presenta il personaggio con fare coatto e determinato, dice di aver già lavorato in televisione, da quando era in fasce, anche se per fasce intende quelle anti-cellulite, in uno spot su Telemonteverde. «Mi hanno fatto dei primi piani lunghissimi. Lei non mi ha visto? E dove abita?» chiede alla voce fuoricampo «Monte Mario», risponde, «Ah là non prende, a che piano abita? Perché agli ultimi piani prende». Restando sulla geografia capitolina, una trentina di anni dopo quell’apparizione sulle reti «Faininvest», così le pronuncia all’inglese Soraya,

Sabrina Impacciatore risponde a Francesca Fagnani che lei con Roma nord non si identifica: preferisce le forme più genuine, quelle di Roma sud e Roma est, per intenderci, dando adito a un’ombelicale teoria antropologica che agli abitanti della città eterna piace tirare in ballo ogni volta che si presenta l’occasione, l’identificazione tra una zona della città e un presunto carattere umano diffuso.

Un prodotto dell’Eur

In effetti, se volessimo assecondare l’essenzialismo su cui si fonda lo stereotipo, Sabrina Impacciatore non ha niente di Roma nord. Dentro il circolino – quello citato da Giuliana De Sio anni fa e ormai tormentone delle interviste fagnaniche – si muove con destrezza, tra Muccino, Genovese e altri nomi del Gotha cinematografaro romano, ma nella sua parabola professionale c’è quel tocco di incoscienza sgamata che la rende un prodotto perfetto dell’Eur.

Un po’ come la metafora del calabrone che non sa che il suo peso non gli consentirebbe di volare eppure vola lo stesso, la cavallina imbizzarrita, la lucciola o il daino, insomma uno zoo intero, così si definisce l’attrice alla domanda di rito «che belva si sente?», Sabrina Impacciatore ha aperto le sue piccole ali ed è atterrata a Hollywood facendo molto più rumore di quanto ci si potesse aspettare.

Una ragazza di Roma nord, stando alla tassonomia di Ponte Milvio e Corso Francia, probabilmente si sarebbe fermata prima a pensare, ma che sto facendo? Magari ne avrebbe parlato con il suo terapeuta per settimane, con le sue amiche Flavia, Lavinia, Flaminia, fino ad arrivare alla conclusione che sono loro, quei buzzurri degli americani, a non essere alla sua altezza. Ma una ragazza di Roma nord non sa cosa vuol dire prendere la metro B da Eur Magliana e scendere al Colosseo, non sa cosa vuol dire attraversare la Cristoforo Colombo o imboccare per sbaglio la Pontina; non conosce la sensazione che si prova a guardare il centro da lontano, perché il centro lei ce l’ha sotto i piedi da quando è nata.

La vergine emotiva che non capitalizza le esperienze, dice a una Fagnani particolarmente divertita dalla sua presenza instabile sul minaccioso sgabello della confessione, non è certo Flavia Vento che parla con Tom Cruise e con gli alieni, sia ben chiaro, però il personal trainer con le facoltà mediali lo cita. Così come le droghe allucinogene, gli incontri con Jim Morrison nel mezzo di un trip, la foresta di sangue, i pupazzetti con cui parlare in casa, insomma tutti gli elementi per costruire una personalità dalla forma fluida, proprio come Roma sud o Roma est, o la forma sbilenca, come quella del calabrone sopracitato.

Volo naif

Se pensiamo che a renderla un’icona internazionale, oltre che queer, come lei stessa sottolinea, nonché un meme per quel pozzo senza fondo che è l’internet delle citazioni cult, la nuova Walk of Fame, è stata una battuta su Peppa Pig e Monica Vitti fatta a Jennifer Coolidge, che per molti fu la famosa mamma di Stifler, la Milf, in American Pie e ora è la Tanya di White Lotus, quella che «these gays are trying to murder me», in effetti, il volo naif ma in qualche modo perfettamente direzionato prende una svolta ancora più surreale e caotica, un po’ come la sua lista di mentori, Gianni Boncompagni, Ettore Scola e Mike White, il regista della fortunatissima serie Hbo.

Perché la ragazza di Roma sud, che fu parodia di Marina La Rosa e Lara Croft, protagonista di Non è la Rai, donna abbandonata da Pasotti ne L’ultimo bacio, figura ambigua e trans, tanto da suscitare il dubbio, «se c’hai il cazzo dimmelo», come le chiese un famoso cantautore misterioso che la corteggiava, non sa di non avere le gambe abbastanza lunghe o la pronuncia abbastanza corretta per arrivare in una delle serie più amate degli ultimi anni, eppure ci arriva.

Lo fa a cinquant’anni passati, dopo decenni proteiformi, passando dagli Emmy o dalla poltrona di Jimmy Kimmel, in uno di quei late night show in cui c’è una battuta ficcante ogni tre parole, anche quando non c’è molto da ridere, ma Sabrina Impacciatore ride comunque, e fa bene. Perché ride bene chi ride ultimo, si dice, ma ride ancora meglio chi è di Roma sud, la nostra Lady Gaga, come l’ha definita qualcuno, o la nostra Quattrociocchi Soraya, che non sapeva di avere le ali troppo piccole per atterrare niente di meno che sulle sponde gloriose e oltreoceano di Hbo, partendo da Telemonteverde, eppure ci è atterrata.

