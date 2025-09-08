Alto 1,99 centimetri, 21 anni, Niang non è solo un atleta di talento, ma è un simbolo di determinazione e consapevolezza. Pochi mesi fa lo hanno selezionato nel draft dell’Nba, ma la stagione che sta per iniziare la giocherà con la maglia della Virtus
È nata una stella: l’Italia del basket ha i sogni in pezzi, ma si gode Niang
08 settembre 2025 • 19:02
Alto 1,99 centimetri, 21 anni, Niang non è solo un atleta di talento, ma è un simbolo di determinazione e consapevolezza. Pochi mesi fa lo hanno selezionato nel draft dell’Nba, ma la stagione che sta per iniziare la giocherà con la maglia della Virtus