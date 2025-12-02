Salute mentale, Fedez e fede. La crisi esistenziale del rap

Tra dischi e libri autobiografici, negli ultimi tempi sia Fedez, sia Marracash sia Anastasio hanno contribuito ad aprire una frattura nel loro mondo musicale. Ed è una conferma di come quel genere abbia ancora molto da dire
Marracash, Fedez, Anastasio: tre visioni del mondo, della musica, ma anche della storia e del senso della vita. Con due dischi importanti e un libro già vendutissimo, nell’ultimo anno questi artisti hanno contribuito ad aprire una crisi esistenziale nel rap italiano. Qualcuno l’ha risolta passando da Fedez alla fede. Il disagio della civiltà In principio fu Marracash: Persona, il suo disco del 2019, portava nella scena locale il tema che sarebbe poi stato definito con le parole “salute mentale