Ha affrontato alcuni momenti difficili in quella vita parallela che sono i social. Al festival vuole tornare a far parlare la musica, con una ballad che si intitola Fino a qui

Alessandra Amoroso torna sul palco dopo un periodo di crisi – in realtà invisibile per molti, ma sufficiente per immaginare che Sanremo possa essere per lei anche una ripartenza. È successo in quel mondo parallelo che sono i social network e TikTok in particolare. A partire innanzitutto dalla diffusione da un video in cui Amoroso rifiutava di firmare degli autografi ad alcuni fan. Così – togliendo il contesto alle immagini – i rifiuti hanno avuto una certa diffusione, rendendola quanto meno un po’ antipatica.

Non solo. Sempre su TikTok è diventato un trend anche una frase estrapolata, e modificata in modo volgare, da Camera 209, una delle sue canzoni. L’approccio goliardico era in realtà una specie di forma di cyberbullismo. Anche se, in questo caso, rivolto verso una cantante che ha dalla sua una schiera di fan, pronta a intervenire in sua difesa.

Alla fine – dopo qualche tentativo di difendersi, anche in modo un po’ stizzito – Amoroso ha preferito un periodo di silenzio, salvo poi tornare sui social con un cambio di look e imponendo un nuovo trend. Se non altro, è stata una lezione di gestione di una crisi sui social, che arriva fino all’esordio sul palco dell’Ariston, con Fino a qui.

Durante la conferenza stampa si è presa un’ulteriore rinvincita, citando alcuni dei commenti che ha ricevuto. E dimostrando una certa superiorità rispetto a quelle persone che l’avevano offesa. Così può diventare un simbolo anche per chi continua ad essere offeso sui social e ha meno forza per difendersi.

Da Amici al festival

In questo quadro riuscire a vincere diventa secondario, ma è possibile che Alessandra Amoroso punti anche su quella schiera di fan che dicevamo, quanto meno per arrivare sul podio e conquistare poi le classifiche al di fuori del festival. Dovrà anche vedersela con una sorta di derby con Emma, anche se ovviamente le due formano una delle più solide alleanze della musica pop italiana contemporanea. Con la benedizione di Maria De Filippi.

Amoroso aveva provato a partecipare ad Amici ancora a 17 anni, ma era stata scartata. È stata invece selezionata nel 2008 (a 22 anni), come allieva di Luca Jurman (che nel frattempo è diventato uno dei maggiori critici del talent show). Ha vinto, superando in classifica Valerio Scanu, e ha dato il via a una carriera piena di successi: Comunque andare, Karaoke e Mambo Salentino (con i Boombdabash, che saranno suoi ospiti venerdì nella serata delle cover) e Vivere a colori, giusto per fare degli esempi.

Le mancava appunto il passaggio dall’Ariston, che affronta con una ballad «che parla di consapevolezza», come ha spiegato in un’intervista per Raiplay. «Non vedo l’ora di condividere il palco con un sacco di artisti e soprattutto tante artiste amiche», ha aggiunto.

