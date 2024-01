Dopo la vittoria nel 2015, il Volo prova a riconquistare l’Ariston con una canzone che fa da crossover fra la tradizione operistica e le tinte pop. «E mi chiedo sempre quanto durerà / Questo amore infinito che infinito non è», cantano. Il “capolavoro” del titolo è la persona amata a cui il protagonista della canzone si rivolge: «E all’improvviso tu, tu / Cadi dal cielo come un capolavoro / Prima di te non c’era niente di buono». Ecco il testo completo.

Il testo di “Capolavoro” de Il Volo

Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Guarda come sta piovendo

Ma è stupendo averti qua

Maledetto tempo che ti da

E poi ti porta via

Io che mi sentivo perso

Come un fiore nel deserto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

È un capolavoro

Cadi dal cielo come un capolavoro

Prima di te non c’era niente di buono

Come se

Tu fossi l’unica luce a dare un senso

E questa vita con te

Sì, la mia vita con te

È un capolavoro

