Il ritorno a Sanremo di Francesco Renga e Nek non dovrebbe portare a grosse sorprese. Dovrebbe essere un pezzo di mestiere ed esperienza, non troppo lontano da quelle caratteristiche che hanno contribuito al loro successo. Così anche il testo della loro canzone, Pazzo di te, rientra nella norma di ciò che ci saremmo aspettati. Già dai primissimi versi: «L’amore è stupido / Ma ti fa piangere». E poi ancora: «L’amore è un giudice / È un miserabile». Qui sotto pubblichiamo il testo completo.

Il testo di "Pazzo di te” di Renga Nek

di F. Renga - D. Mancino - D. Faini - Nek - F. Renga

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Edizioni Curci/Favole/ Neviani Publishing/Interno32

Milano - Brescia - Sassuolo (MO) - Milano

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

È irresponsabile



Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te



E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo



L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere



L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te



E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo



Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile



Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero

