«E chi se ne frega di Sanremo!». A pochi giorni dal festival, Dario Campagna si chiede perché ha davvero senso seguirlo. È il primo di una serie di contributi disegnati che continueranno per tutta la settimana del Festival. Per raccontarlo in maniera diversa, perché, scrive Campagna, «il festival va preso per quello che è». Tutti gli articoli e gli approfondimenti sul Festival si possono trovare in questa pagina, che sarà aggiornata di volta in volta.

© Riproduzione riservata