Torna attivo il televoto. Qui sotto trovate tutti i codici abbinati agli artisti e validi per la terza serata, quella dell’8 febbraio, dall’inizio della gara (prevista alle 20.49). Si potrà esprimere la preferenza tramite sms o digitando il codice sulla tastiera nel caso di chiamata da utenze fisse. Possono votare solo i maggiorenni.

Da telefono fisso: Al numero 894.001. Si seguono le istruzioni che vengono date con apposito messaggio telefonico preregistrato. Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario, dalla durata della chiamata e dal gestore e telefonico) con la quale effettivamente si esprima un voto valido sarà di 0,51euro iva inclusa.

Con sms: Inviando un sms al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto. Il costo dell’invio dell’sms varia sulla base del contratto col proprio operatore (in genere è gratuito). Si paga invece il voto espresso, solo se valido, 0,50 euro (tecnicamente è il costo dell’sms ricevuto a conferma del voto valido).

Quanti voti si possono esprimere? Al massimo cinque per ogni sessione di voto e per ogni utenza telefonica. I voti espressi mentre non c’è la gara non vengono conteggiati (e quindi non si paga).

I codici del televoto

Questo l’elenco dei codici:

01 – Il Tre

02 – Maninni

03 – Bnkr44

04 – Santi Francesi

05 – Mr.Rain

06 – Rose Villain

07 – Alessandra Amoroso

08 – I Ricchi e Poveri

09 – Angelina Mango

10 – Diodato

11 – Ghali

12 – Negramaro

13 – Fiorella Mannoia

14 – Sangiovanni

15 – La Sad

