Buonasera a tutti. Per motivi oscuri ma certamente legati a quel luogo inconscio che mi vorrebbe una persona peggiore di quella che sono, quest’anno guarderò attentamente il Festival di Sanremo; non solo. Ne scriverò. Non solo: ne scriverò in tempo reale, senza preparazione alcuna, in modo semplicemente reattivo, come una mosca che cambia frequenza del ronzio nel suo girare in tondo attorno a una lampadina. Intendiamoci subito: non sono competente, non conosco affatto la musica italiana e non ho memorie precise del Festival di Sanremo (a parte forse quella volta in cui io e un mio amico col quale condividevamo Adidas e Rap ci confessammo vergognandoci di avere molto apprezzato Perdere l’amore di Massimo Ranieri, a tutt’oggi tra le mie canzoni preferite).

Sanremo non conta niente

Ne scriverò, dicevo, senza alcuna competenza, perchè, se al contrario del calcio, che è la realtà ontologica prima della quale la vita non è che metafora, Sanremo non conta assolutamente niente, non esiste, ma così come per il calcio tutti sono autorizzati a parlarne; chi ne sa e chi non ne sa. Io, non ne so. Quindi scriverò anche cose vi faranno incazzare. Ma del resto sarete già incazzati, come me, per il fatto che il progetto della nave-bolla-quarantena sia stato accantonato. Quella sì sarebbe stata una figata. Finalmente una distopia a Sanremo; invece no. Il solito paese reale, quello.

Ma accontentiamoci. Si parte.

Non abbiate pietà di me.

20:50 - PS: Ho visto gli sketch introduttivi. Ho cambiato idea. Mi dimetto.

22.03 – "Potevi fare di più" di Arisa

La canzone d’amore disperata, leopardiana, schopenhaueriana addirittura, è un must di Sanremo un po’ come il maglione color salmone al collo del play-boy in Costa Smeralda. Lo metti ma non lo indossi. Arisa è in balia dell’amor non corrisposto - la condizione umana, in poche parole. E va benone, c’è da empatizzare, vien facile.

A che serve cercare se non vuoi più trovare

A che serve volare se puoi solo cadere

A che serve dormire se non hai da sognare

Nella notte il silenzio fa troppo rumore

Qui però si va oltre, siamo nei pressi della depressione (quella parolaccia che non si può dire, ma che riguarda tutti - però forse no, dai, esagero). E’ l’iperbole come codice basic del pop drammatico italiano che mi sta sulle palle, o meglio mi sta sulle palle quando non ci prende, mica come Perdere l’amore, che ci prende. (sì, sono ossessionato, e allora?).

C’è tuttavia un verso che come paralogia totale, da mal di testa, rivaleggia con il fantastico “Non fermarti proprio adesso perchè dopo non si può” di Tiziano Ferro. È questo:

A che serve morire se ogni giorno mi uccidi

Non è meraviglioso? Non vuol dire niente. Wittgenstein ne andrebbe pazzo. O forse ucciderebbe chi l’ha scritto.

Comunque sono sopraffatto anche qui dalla tenerezza; nella sua presentazione Arisa esordisce dicendo “il titolo della mia canzone si chiama “Potevi fare di più”. Ma perchè nessuno gli ha detto di rifarla? Perchè sono sadici e ignoranti, ecco perchè. Ma noi siamo con Arisa, finisce sempre così, stai dalla loro parte, per forza. Sono l’elemento umano, le vittime degli anchor e del PAESE REALE. Dice che è una canzone che è anche di “grande gioia” (ma dove? Ecco, vedete: il dramma non si riesce mai a viverlo fino in fondo; E’ una canzone supertriste, dillo!, Dilloooooo!) e che è ha un suono classico, cioè anni ‘90. Il classico sono gli anni ‘90! Precisa poi che è tipo Whitney Houston. Lei è “un animale da palco”, così dice. Sentiamo. Provando a non immedesimarci troppo in quel “Potevi fare di più”, perchè non è vero. Abbiamo tutti fatto quel che potevamo.

Molto Liza Minelli e pure un po’ Cindy Lauper. Eh, roba seria. Il pezzo l’ha scritto GG DLSS (non riesco a scriverlo, scusate, ma avete capito). Non so che dire non mi tocca; prevedibile, lei canta bene, certo epperò dai anche basta con sta cosa che basta cantare bene. Bisogna cantare qualcosa, bene. Peccato, meritava una canzone migliore (o almeno una in cui non dice che quando torna a casa fa festa solo il suo cane - il patetismo ha dato, come genere). E soprattutto mi pare di ricordare fosse buffa, funny, in un modo bello. Ora è seria. Pure lei.

22:14 – "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino

Come sempre parto dal testo, straordinario manifestazione di impotenza, italianissima nel suo dire e non fare:

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Dunque anziché scrivere una canzone leggerissima, hanno scritto una canzone che invoca canzoni leggerissime ma parla solo di drammi apocalittici e quotidiani. Boh. Non ci arrivo. Mi rivolgo dunque alla mia fonte diretta preferita, l’autopresentazione. Ecco, ora capisco. Colapesce dice che è una canzone “pop esistenzialista”. Rileggevo ieri “L’esistenzialismo è un umanismo” di Sartre. Si sarebbe molto incazzato - al tempo inveiva sulla volgarizzazione mistificante di quella parola, usata a sproposito addirittura da un columnist di un giornale di gossip, che così si firmava: “l’esistenzialista”. Elencare sfighe e tristezze non è esistenzialismo, tantomeno esistenzialismo pop. Una ragione di più di Ornella Vanoni è esistenzialismo pop, se vogliamo dirla tutta: la condanna della scelta! Sartre sarebbe invece molto felice del richiamo all’ottimismo che segue la cazzata sull’esistenzialismo - addirittura si augurano che Sanremo sia il primo gradino verso la risalita dopo la pandemia (parola che nessuno pronuncia ma alla quale tutti si riferiscono). Sarà stato un’ordine? Non parlate della pandemia! Dobbiamo distrarre gli italiani. Ok, vabbè, ma fino a qua sono tutte canzoni che parlano di disperazione. Come direbbe Lodo Guenzi, ciao mamma scusa se non mi diverto. E ora ascoltiamo, col girocollo nero addosso.

La canzone me ne ricorda almeno altre cento, datemi due minuti e vi dico quali. Concedo che i completi color confetto sono piuttosto fichi e che la chitarrina acustica e il suo giro innocente funzionano, uccisi ahimè dall’intervento cringe della chitarra elettrica sanremese, con tanto di primo piano per una mezza plettrata. Cantano sempre insieme, il coretto-duetto lungo tutto il pezzo. Direi grande classico sanremese. Molto poco esistenzialista, epr fortuna.

22:23 – "Ora" di Aiello

Mimica insopportabile, pezzo orrendissimo, al limite del codice penale. Urla e strepita il niente. Boh. Formidabile l'incipit del suo video di presentazione sul sito di Sanremo: «Ciao, sono Antonio Aniello, in arte Aiello». Nemmeno Totò e Peppino.

Di quello che canta, non si capisce niente. E non solo per la pronuncia. Il testo: chi gli ricordava di chi, lui, lei, la casa? Boh? “Sesso e Ibuprofene” poi è il classico verso che sembra intelligente e autoironico e invece è solo un flebile tentativo di mimica indie - ecco che accosto la mia debolezza (non solo ibuprofene, è una debolezza ripetuta: a letto era un drago epperò era terrorizzato, vabbè) al SESSO. Figo diciamo la parola sesso a Sanremo! Sesso sesso sesso. Sembra un cut-up venuto male, malattia della ricerca dell’originalità, quando poi come dice lui stesso la canzone parla di quando dopo una relazione finita male affrontiamo quella seguente in un modo che ci “fa sembrare stronzi, ma non lo siamo”. Beh, poteva cantarlo piuttosto che dirlo nella nota a piè pagina. Che è Leopardi? Naaaa. Meglio scrivere ti amo e tu non mi ami più (o viceversa, mi sono perso, ma è solo un esempio) piuttosto che girare intorno malamente cercando di essere originali. Ah, originali a Sanremo. help! E poi questa faccia incolpevole, anzi, innocente, che è peggio, e al tempo stesso finto cazzuta, doppio orecchino e barba rifilata. Naaaa. Non gliela fa a essere popstar. Ci prova e forse per Sanremo è abbastanza.

Nello stesso video di cui sopra dice di amare la “contaminazione”; ora a parte che non mi sembra proprio la parola da usare oggi, ma a prescindere dal contesto, davvero, solo a Sanremo si usa ancora questo lessico - aggiunge pure che gli piacciono i suoni “urban” e “streeet” e in generale “il pop contemporaneo”. Ok, comincia a farmi tenerezza. Poi ecco il momento pandemia: lui dice che sarà un “Sanremo di rinascita un po’ per tutti”. Certo, sì. Non grazie a te frate.

