Francesco era soprattutto affascinato dalla madre di Gesù come figura che i fedeli sentono a loro solidale. Per Giovanni Paolo II invece c’era un rapporto viscerale e identitario, che si giocava tra Częstochowa e Fatima

Potrà apparire strano, ma non è da moltissimo tempo che i papi chiudono le loro omelie, i loro discorsi e le loro encicliche rivolgendosi a Maria. A iniziare quest’uso, poi compartito, è stato papa Pacelli. Un costume dunque che data nemmeno 100 anni. Di certo però, chiudessero o meno omelie e scritti chiamandola in causa, generazioni di pastori sono cresciuti e poi vissuti nel segno di una intensa pietà verso di lei. In ciò hanno cavalcato un forte sentimento popolare, intriso di una pietà genuina, talora anche ingenua e fantasiosa.

Il fatto è che il monoteismo patriarcale delle religioni abramitiche ha bisogno di essere mitigato. Nel caso del cristianesimo con successo, proprio per quell’essere “generato da donna” che connota Gesù di Nazaret, confessato dai suoi come Figlio di Dio e Signore.

Chi si accosta ai vangeli, scopre che i cosiddetti “vangeli dell’infanzia” in verità sono stati scritti per ultimi. Maria è entrata in scena con una certa riservatezza. Agli autori stavano a cuore gli eventi e il messaggio di Gesù. Ma una volta entrata, l’attenzione verso di lei si è fatta sempre più grande di tempo in tempo, di luogo in luogo. Ne abbiamo noi italiani espressioni belle e nobilissime, basti pensare a Dante, al canto XXXIII del Paradiso, in cui, nel tramite di san Bernardo, si rivolge a Maria dicendola «Vergine Madre, figlia del suo Figlio».

I papi tutti senza eccezione, hanno pregato Maria, ciascuno con le espressioni consoni al loro tempo. E di certo la loro contagiosa devozione ha acquistato via via ampiezze sempre maggiori.

Papa Francesco non ha fatto eccezione. Ha cantato e lodato Maria con affetto filiale. Ha proiettato in lei le aspettative e la sensibilità del nostro tempo. Il suo linguaggio tutt’altro che aulico, ricordava, agli esordi quello di don Tonino Bello, cantore di Maria “Donna Feriale”.

Sì, la differenza, man mano che ci si muove dopo il Vaticano II, è quella di abbandonare epiteti magniloquenti e mirabolanti per cogliere piuttosto la prossimità di Maria, la concreta possibilità che possa esserci compagna e di esempio.

Confesso di non essermi mai cimentata con la devozione mariana di papa Bergoglio. Ricordo però che, a suo tempo, mi colpì la sua preghiera a Maria nella Laudato si’, l’enciclica programmatica del pontificato.

Come ogni papa, Francesco più volte ha messo a tema la madre del Signore. Riscontrare quanto da lui detto è compito impervio. Si aggiungano gli innumerevoli interventi nelle più diverse circostanze, ad esempio l’omaggio all’Immacolata a Piazza di Spagna, ovvero quell’attenzione ai santuari mariani che ha caratterizzato tutti i suoi viaggi, quasi che, per meglio sintonizzarsi con il sentire del popolo di Dio, provasse anche lui a cantare Maria con l’epiteto proprio di quel luogo.

La pietà popolare

In questa materia ancora tutta da decantare, vorrei fermarmi solo su alcune cose.

Innanzitutto il filo diretto con la pietà popolare. L’accennavo già, ma lo esplicito riferendomi alla devozione, da lui incentivata e certamente compartita verso Maria come “colei che scioglie i nodi”. In un librettino di fine millennio pubblicato in Argentina parte addirittura da Ireneo di Lione per stabilire l’antecedente teologico fondamentale. Maria è colei che ha sciolto la colpa, la disobbedienza di Eva. In questa capacità di rovesciare la condizione dell’umanità peccatrice sta il fondamento di una invocazione ardente alla Madre del Signore perché facendosi prossima a chi l’invoca ne sciolga i nodi del vivere. Una devozione già coltivata in patria, poi riproposta con l’autorevolezza sua di papa.

In qualche modo è sempre sul filo della pietà che va collocato il desiderio suo d’essere sepolto in Santa Maria Maggiore, il santuario mariano di Roma. Lì dove è venerata l’icona della Salus Populi Romani si è recato prima e dopo ogni viaggio apostolico. Persino tornando dal Gemelli ha voluto quanto meno transitare da quel luogo a lui così caro.

In questi giorni nei quali è stato gioco forza trovare le tessere tutte della sua vita, è stato ricordato come, da gesuita, quella chiesa lo legasse ai primi passi in Roma della Compagnia. Lì sant’Ignazio aveva celebrato la sua prima messa. Ma nella Betlemme romana, così chiamata a motivo delle reliquie della mangiatoia che avrebbe accolto Gesù appena nato, anche altri santi avevano detto la loro prima messa ed avevano vissuto forti esperienze mistiche. Per non dire del miracolo della neve in agosto che, sotto papa Liberio, ne aveva disegnato il perimetro. Certamente questo entroterra c’è stato tutto, ma anche credo lo abbia fascinato l’azione di intercessione di Maria verso il popolo, nella fattispecie il popolo romano, lo stesso che gli è toccato di guidare come vescovo.

Dobbiamo a papa Francesco d’aver reso liturgica la memoria di Maria Madre della chiesa, fissandone la data al lunedì dopo Pentecoste. Un titolo problematico e complesso che comunque ci offre la cifra della sua prossimità a Maria, sempre avvertita e celebrata come madre, madre del Figlio, ma anche madre nostra, e perciò, a suo dire, madre della Chiesa intera, che a lei sarebbe stata affidata dal Figlio sulla croce nella figura del discepolo che Gesù amava, anch’egli, secondo il vangelo di Giovanni, lì presente.

La devozione di Wojtyła

Giovanni Paolo II davanti alla Madonna di Czestochowa (foto Ansa)

Nella ricchezza di tanti materiali corre immediato il confronto con i predecessori a lui più prossimi. Misurato ed elegante papa Paolo VI, visceralmente e totalmente devoto Giovanni Paolo II. Nel raffronto la sua spiritualità mariana appare diversa. Né poteva essere diversamente vista l’interdipendenza di fede e storia, di religiosità e cultura.

Papa Paolo ha una devozione illimitata ma misurata e saldamente cristologica. È il suo essere Madre di Dio che rende Maria fondamentale. E, d’altra parte, avverte il bisogno di rinnovare la pietà mariana. Lo fa nella Marialis Cultus, uno dei cui paragrafi mette a tema il rapporto di Maria alle donne, facendo di lei un manifesto di autonomia e autodeterminazione.

Il papa slavo guarda diversamente Maria. Innanzitutto si colloca in una dimensione di totale abbandono a lei, donde il motto totus tuus. Bisogna però anche capire che la devozione a Maria per il papa polacco è identitaria. La venerazione alla Madonna di Częstochowa, sigilla l’identità appunto di un popolo che resta cattolico, benché circondato soprattutto da cristiani ortodossi.

Le vicende della Polonia sono un tutt’uno con questa devozione che, nel contesto del fallito attentato del 13 maggio 1983, trova nella Madonna di Fatima, nella complessità dei suoi messaggi, un elemento ulteriore. A proteggerlo è stata la mano materna di Maria: è questa la convinzione del papa, che riconosce in sé stesso l’uomo biancovestito di cui si parla nella terza parte del cosiddetto “messaggio di Fatima”.

Dobbiamo a papa Wojtyła una enciclica mariana e un’altra ancora sulla dignità della donna. Per il papa polacco la donna si specchia in Maria. E nella sua visione di chiesa due principi emergono: il principio petrino e il principio mariano; quest’ultimo, appunto, lascia a Maria e alle donne la sfera singolare del carisma, agli uomini invece l’onere del ministero.

Difficile seguirlo in questa sua visione della chiesa. Ciò malgrado occorre registrarne la devozione appassionata che fa di lui l’ultimo menestrello, il cantore di Maria e delle donne, purtroppo introiettando quella “mistica della femminilità” che escluse le donne e dalla chiesa e dalla storia.

La Madonna del popolo di Dio

Benché faccia sua questa teoria, legata al teologo svizzero Hans Urs von Balthasar, e dunque alla fine ricusi anche lui alle donne il ministero ordinato, papa Francesco guarda a Maria in modo meno viscerale. La sua devozione a Maria è tutt’uno con l’attenzione agli ultimi, con l’istanza della prossimità e della reciprocità. Da qui la necessità di chiedere l’intervento di Maria per sciogliere i molti nodi del nostro tempo travagliato, devastato dalle guerre, sensibile solo all’utile individuale, sordo al bene comune e alla fratellanza. Nel porsi di papa Francesco emerge ancora la necessità di fare spazio a quella teologia del popolo di Dio che lo ispira e che legge Maria, anche lei in cammino, quale modello di alacrità nel tradurre la fede.

La devozione a Maria non può essere altra dalla incarnazione fattiva della fede. A papa Francesco importa che Maria diventi un programma, uno specchio alla chiesa. Gli importa che i credenti si comportino come lei, icona dell’ascolto, dell’accoglienza, della compassione, della tenerezza, della misericordia, della sollecitudine, della cura.

Il materno che soggiace non è ideologico. Quella è la Maria il popolo di Dio sente a sé solidale. L’istinto soprannaturale è teologale prima e più che teologico. Ed è questa onda che egli asseconda, anzi che attesta.

Ora riposa presso la Madre amata, definitivamente sciolti, per lui almeno, i molti nodi di un faticoso pontificato.

