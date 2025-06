Ho aspettato tanto prima di andarci. In fila, mi chiedo perché faccio quello che faccio, che senso ha vedere una lapide? È come andare al Colosseo. Quasi dieci anni fa venivo in questa piazza perché c’è il pontificio seminario lombardo dove abitava il giovane prete che mi ha aiutato a battezzarmi. Mi sono battezzata e quel senso d’innamoramento nei confronti del Mistero è svanito. Dove è finito il fresco delle chiese? La tomba la immaginerò, di notte, in quella chiesa fresca e spenta, chiusa

Quando è morto papa Francesco, che ormai sembra un anno fa, anzi un mondo fa, mi pareva che il centro della storia, la sua parte spirituale, fosse a Santa Maria Maggiore dove poi è stato sepolto. Lì si facevano veglie, messe, letture. Tante candele accese e un bel tono pacato.

Eppure ho aspettato tanto prima di andarci. Non volevo. Nonostante tutto, mi pareva inutile il pellegrinaggio alla sua tomba. Finché non vengo assalita da sensi del dovere e sensi di colpa (e forse anche un po’ di superstizione), e mi ritrovo nella piazza piena di sole a fissare la basilica che pare un’astronave appena atterrata. C’è una fila mostruosa.

Che pretendi, fa parte delle cose. Quali cose? Fa parte dell’esperienza. Ho veramente detto esperienza? Come quella che cercano i turisti nei loro viaggi a tema – Italia, cristianità e superstizioni varie? Disneyland con il Papa, tremila euro tutto incluso.

Il senso di una lapide

In fila, mi chiedo perché faccio quello che faccio, che senso ha vedere una lapide? E che senso ha per me, certo, ma anche per la vicina peruviana che schiatta sotto lo stesso sole o la coppia di post adolescenti inglesi o per il gruppo di ciclisti vestiti da ciclisti che si muove compatto e lucido. È una novità tra le attrazioni della città! Mi piaceva Francesco, gli volevo bene. È come andare al Colosseo: perché vai al Colosseo?

Ma a chi piace davvero quel monumento per sé stesso? Forse apprezziamo la sua sopravvivenza al tempo? Una persistenza che ha sfidato imperi regimi governi terremoti restauri crolli rapine e rovina. E pure se ridotto all’osso, ancora oggi è qui. Ce l’ha fatta, occupa il suo spazio.

Alzo lo sguardo, mi gira la testa, sarà la solita suggestione, la solita paura del nulla della pressione di morire, la solita cosa che dico al cardiologo e lui: è tutta testa e stomaco il tuo problema, non vedi la spalla storta? Respira, cammina, vattene in vacanza. Vacanza dove? Vacanza a chi.

Quasi dieci anni fa – il tempo che rapina che è: già dieci anni fa – venivo spessissimo in questa piazza perché qui c’è il pontificio seminario lombardo dove abitava E., il giovane prete che mi ha aiutato (così si dice?) a battezzarmi. Ogni volta che entravo in quel luogo di reclusione (che prescinde dal fatto che fosse abitato da soli uomini, da soli preti) mi impressionava la statua in bronzo di un Papa che non ricordo più, le scale strette anni ’70, ma soprattutto il campo da calcio che si apriva sul lato est del primo piano e occupava un buco tra due edifici.

Mi pare ci fosse erba sintetica, non ci ho mai visto giocare nessuno e non ho mai chiesto se i preti lo usassero. Ho preferito fosse una visione: io che mentre salivo le scale entusiasta allucinavo in quel modo lì.

L'innamoramento svanito

Sono passati anni, mi sono battezzata e quel senso d’innamoramento nei confronti del Mistero è svanito, sparito, almeno in superficie. Proprio come succede nell’amore: i primi tre mesi (se sei fortunato, altrimenti sono tre settimane…) è perfezione e promessa d’eternità e poi il resto. Si trasforma si cambia, il caldo diventa tiepido, l’amore diventa bene, il bacio un abbraccio eccetera.

E così oggi mi ritrovo in fila senza sapere dove sia finito quel sentimento che solo qualche anno fa mi abitava, mi rendeva felice.

Chiamo un’amica che abita a piazza Vittorio per farmi fare compagnia. In realtà voglio qualcuno a cui attaccarmi, che mi riporti alla realtà. Lei la tomba l’ha già vista, ma arriva, certo, non ti lascio sola. L’amicizia, appunto, non lasciare soli.

Ricordo all’improvviso che in questa basilica ho litigato con un prete sudamericano. La mia prima confessione. La navata mi pareva un supermercato della misericordia del perdono della penitenza. Arrivato il mio turno, il prete si infuria dicendo che Dio non è contento se faccio queste cose. Queste cose quali? Forse stare con un uomo senza essere sposata? Fare l’amore senza avere figli?

La reazione mi pareva uno scherzo. Per me era (ed è) inaccettabile un prete che invece di ragionare con la libertà che mi aveva insegnato E. (e non solo) giudicava la mia vita. E infatti quella volta ho raccolto le mie cose, le mie inadeguatezze e sono andata via.

Arriva la mia amica. Mi trova con le mani sulla testa, faccio finta siano un cappello, temo l’insolazione il colpo di calore un surriscaldamento delle meningi, temo tutto quello che può minare la testa, il pensiero, la nostra libertà. Non ti sarà utile: l’idea di riparo non ripara.

La fila procede lentissima, non sento che sto facendo una cosa significativa. Il serpente che siamo si curva, sale una piccola altura, fino ai metal detector. Lei ha la borsa, deve fare un’altra fila, la mia è microscopica, i vigilanti mi chiedono comunque di aprirla. E finalmente una sedia, un po’ d’ombra alle spalle della baracca controlli.

È incredibile come ogni luogo che attrae molta gente sia stato trasformato in aeroporto, ha anche lo stesso design temporaneo e igienico, ma anche un po’ in avamposto militare. Dalla mia sedia di plastica fisso le finestre dall’altra parte della piazza, era lì che leggevo la Bibbia con E.

Una nuvola copre il sole, ombra, mi recupera la mia amica: stai meglio? Sì. Insomma.

Il fresco, il silenzio e la grazia

Mi aggrappo a lei, sotto il portico un signore in giacca distribuisce una specie di scialle di carta scura, sembra il “tessuto” delle mascherine chirurgiche: serve a coprire braccia troppo esibite dalle canottiere, oppure si può mettere in vita stile pareo per allungare shorts strappati o gonne da cui sbucano le mutande. Vale anche per gli uomini: un turista in costume viene invitato a indossare “l’oggetto” multiuso. Entriamo nella basilica, fa ancora più caldo. Dove è finito il fresco delle chiese? E, cosa ugualmente inquietante, il rumore. Dentro uguale a fuori, la differenza è il pareo di fortuna in vita o allacciato al collo stile mantello.

Una nuova fila per vedere la tomba di Francesco, vietato fermarsi, solo il transito è concesso. Mi sento sempre peggio, mi gira la testa, non riesco a mettere a fuoco, devo andare via. Sei sicura? È la pressione, il caldo, la paura. Sono i dubbi le cose che non ci sono più. Mi manca l’inverno del 2019 quando stavo dall’altra parte della piazza a leggere parabole e cantici. Quanta grazia allora, quanto sentimento.

Di nuovo in pieno sole, sirene, trolley che attraversano incroci trascinandosi umani. Intravedo un bar, lo conosco, è per turisti ma lì andavo con E.

Mi siedo, traballo, la mia amica si alza per telefonare, arriva il cameriere snervato dalla stanchezza: da quando c’è il Papa non si vive più. In effetti mi guardo intorno e sotto gli ombrelloni i tavoli sono pieni. È così tutti i giorni. Maleducati da morire. Un pullman di pellegrini accosta a un altro pullman di pellegrini inaugurando così un’effettiva terza fila.

Chiudo gli occhi, ripenso ad E., a quelle mattine in cui mi confessava proprio qui, su questo tavolino. Vestito da scrittore americano anni ’90, di una giovinezza sfrontata, socchiudeva gli occhi e tirava su le mani sopra di me, un ministro della chiesa in borghese. Allora il senso lo vedevo eccome, ma il mondo era un’altra cosa.

La grazia era già sparita ma la catastrofe non c’era ancora stata, la nostra bolla intatta… Che poi, li vedi? mi sveglia il cameriere: di questi seduti qui, chi ci crede? Gli autisti dei due pullman iniziano a litigare, Duel, la mia amica si siede sorridente: come stai? Non so rispondere se non che non tornerò più qui. La tomba la immaginerò, di notte, in quella chiesa fresca e spenta, chiusa. Sensata.

