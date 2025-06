Le fotografie dell’artista francese non si possono ridurre soltanto al linguaggio dell’esordio, con il suo successo nato anche sull’onda emotiva delle rivolte nelle banlieue del 2005. I cicli in mostra al Mast rappresentano una traiettora sorprendente, contro ogni stereotipo

Qualche tempo fa, quel leone solitario e un po’ imbronciato di Roger Ballen scriveva: «È chiaro che in questo momento storico, una grande percentuale di artisti e fotografi contemporanei non è interessata a passare dall’esplorazione di slogan dettati dai media al venire a patti con i confini enigmatici e misteriosi delle nostre brevi vite su questo pianeta». Sarebbe difficile negare che il successo di Mohamed Bourouissa, artista nato nel 1978 in Algeria e cresciuto a Parigi, non sia sorto sull’onda emotiva delle rivolte nelle banlieue che, nel 2005, infiammarono la Francia come nessuna rivolta aveva mai fatto dai tempi del maggio del 1968.

Lui, membro di una generazione incazzata di giovani neri e magrebini, era l’artista perfetto da celebrare nel paese in cui il ministro degli Interni, poi diventato presidente de la République (Nicolas Sarkozy) aveva definito gli abitanti delle periferie “racaille”, feccia. Impossibile – soprattutto nelle redazioni dei giornali - non innamorarsi di un lavoro come Péripherique, nel quale l’artista allora trentenne ricreava, con amici e attori non professionisti, scene di quotidiana tensione nei sobborghi del fallimento dell’utopia dell’integrazione alla francese.

Un lavoro che, poi, ha ottenuto tutto quello che un fotografo di quell’età poteva sperare di vincere: dal Deutsche Börse Photography Prize al Paris Photo/Aperture Photobook Award. Oltre che palcoscenici come Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, lo Stedelijk Museum di Amsterdam e la Haus der Kunst di Monaco. La tentazione sarebbe quella di confinarlo tra le figure create un po’ artificialmente per rispondere alle esigenze di un mondo dell’arte eterodiretto, a dirla con Ballen, dagli slogan dettati dai media.

Eppure Communautés. Projets 2005-2025, la mostra curata da Francesco Zanot, che gli dedica il Mast di Bologna fino al 28 settembre, smentisce lo scetticismo prevenuto di chi, adeguandosi ai metodi di ciò che critica, giudica prima di avere visto. Perché ciò che si vede a Bologna è la traiettoria di un artista maturo, che è stato capace di evolvere lavorando sul proprio linguaggio, senza far prevalere il “discorso giusto” sulle potenzialità imprevedibili dell’arte.

I lavori

Il percorso della mostra presenta quattro cicli di lavori di Bourouissa, il celebre Péripherique (2005-2008), Horse Day (2013-2019), dedicato ai un gruppo di “cowboy” neri di Philadelphia, Shoplifters (2014) che riflette sui temi del controllo e della sorveglianza sociale e, infine, Hands (2025) ultimo lavoro frutto che combina immagini di repertorio e ripresentandole in maniera scultorea, come vedremo.

Ma per raccontare la parabola di Bourouissa vale la pena partire dal suo lavoro di esordio, Nous sommes Halles (2003), che raccoglie ritratti di sconosciuti incontrati per strada nel quartiere di Châtelet Les Halles, punto di incontro nel cuore di Parigi per molti giovani delle banlieue. Spiega Bourouissa: «L’unico tipo di rappresentazione della gente come me, nati in nord Africa oppure neri, cresciuti nelle periferie, era quello del documentario sociale, in bianco e nero, che cercava di rappresentare il disagio e la povertà».

Il fotografo si ispira alle immagini a colori di Jamel Shabazz, che documentavano la nascita della cultura hip hop a New York negli anni Ottanta: ritratti di giovani che posano con orgoglio in abiti streetwear a Brooklyn, Queens o Harlem, armati solo delle loro mosse di breakdance. «Quel modo non si limitava a denunciare il tema sociale, ma entrava più in profondità. Attraverso l’ostentazione dei brand di abbigliamento, i ragazzi mostravano la loro identità».

Con passare del tempo Bourouissa non si limita più ai ritratti, ma inizia a mettere in scena situazioni che ricreano la vita quotidiana di quella generazione. «È stato cercare una nuova strategia per rappresentare queste persone, che fosse diversa dal tipo di impostazione usata nei media. Volevo mettere in discussione gli stereotipi dentro i quali eravamo stati incasellati».

Ha in testa la storia dell’arte imparata in accademia: Piero della Francesca, Delacroix, Jeff Wall. «Volevo inserire in un contesto artistico ciò che mi stava attorno, le persone vivevano con me, i miei amici. Desideravo dare loro dignità attraverso la bellezza: l’idea del bello come elemento sovversivo della rappresentazione che facevano di noi».

Le immagini di Péripherique mostrano paesaggi urbani di degrado, scene di vita quotidiana, fermi di polizia, catcalling, rivolte in cui compare il tricolore. Un cane siede sulla pancia del padrone sdraiato. Sullo sfondo una piccola collina verde. Il titolo dell’opera è Collina. Una famiglia di immigrati (i figli sono quattro) si gode una bella giornata in un parco. Il titolo, questa volta, è Il dinosauro e fa riferimento a un piccolo giocattolo ai pieni dei protagonisti. Nessun riferimento “documentario”, né data, né luogo, in modo che le immagini diventino quanto più possibile universali.

Lo spostamento

Visto il successo di questo lavoro, Bourouissa avrebbe potuto continuare a cavalcare l’onda. Ma, nonostante, periodicamente, aggiunga un tassello al mosaico delle periferie, il suo lavoro si è spostato geograficamente e linguisticamente. Nel 2013 lo vediamo a Philadelphia, negli Stati Uniti, dove lavora con il Fletcher Street Urban Riding Club, una scuderia sociale fondata nel 2025 sulla base di una tradizione lunga circa un secolo da alcuni membri della comunità afroamericana locale. Lo scopo? Coltivare la passione per l’equitazione e offrire ai giovani un’alternativa alla delinquenza. Ne nasce Horse day, un progetto formato da un video, disegni e una serie di sculture fotografiche (probabilmente la parte più sorprendente e riuscita della mostra bolognese).

A tema c’è, sicuramente, la decostruzione dell’immaginario del cowboy à la John Wayne. Ma anche il rapporto tra uomo, natura e tecnologia. Nelle immagini del video vediamo il cavallo al galoppo accostato alla corsa di un’auto. Vediamo una comunità che si raduna. Una gara che è confronto e competizione. Nella scultura Ride Day #2 le immagini dei cowboy neri a cavallo sono stampate su pezzi di carrozzeria assemblati in un bellissimo fregio rauschenberghiano.

Per Shoplifter, Bourouissa usa un metodo freddo, concettuale, applicato a una materia incandescente. Si tratta della riproduzione di diciannove polaroid che l’autore ha trovato esposte in un supermercato di Brooklyn. Sono le immagini che il direttore del negozio ha scattato a persone colte nell’atto di rubare ed esposte come monito per i potenziali taccheggiatori. Nelle mani dei soggetti fotografati quella che avrebbe dovuto essere refurtiva: detersivi, biscotti, cibo in scatola, qualche lattina di birra. Alcuni di loro, addirittura, si mostrano in uno straziante sorriso. Una galleria di ritratti, trovata in un luogo della vita quotidiana. Un objet trouvé. Un Andy Warhol involontario.

La violenza

«Ciò che mi interessa è la violenza che c’era nel processo che ha portato alla creazione di quelle immagini», spiega l’artista: «Ne sono stato scioccato. Ma, allo stesso tempo, le ho trovate belle, avevano una loro particolare dolcezza. Ci ho trovato l’essenza della fotografia che, per me, può essere un mezzo di oppressione ma anche un mezzo di libertà».

Al Mast l’artista francese espone per la prima volta un nuovo ciclo di opere, intitolato Hands: «Il punto di partenza è stata una residenza in un carcere di Porcheville. Lì ho visitato alcune celle dentro le quali c’erano finestre costituite da griglie che si sovrapponevano. Mi è venuta in mente l’arte cinetica». Bourouissa ha stampato su plexiglas immagini di parti del corpo e le ha assemblate con griglie e parti metalliche.

Il riferimento, spiega, è a una frase di Atonin Artuad, che dice: «La griglia è un momento terribile per la sensibilità, la materia». Il risultato è elegante e misterioso. Le opere trasmettono lo stesso sentimento di tensione e rabbia di cui si alimentava l’energia di Péripherique, in una sorta di fedeltà discontinua a un dettato poetico che, in assomiglia a una vocazione.

