Ogni maledetta mattina

Una forma di perversione: la scrittura resta un mistero

Luca Ricci
28 settembre 2025 • 13:08

Come mai una non esigua fetta dell’umanità è caduta nelle spire diaboliche di questa attività? È il cuore dell’indagine di Alessandro Piperno, che affronta il tema con ironia e un certo disincanto

«Vorrei soffermarmi sul mistero della scrittura, su nient’altro che questo: il gesto, la perversione, il demone che la ispirano e non smettono di fomentarla, il tempo che si prende e che a quanto pare non basta mai». Scrive così Alessandro Piperno nel preambolo alle sue divagazioni Ogni maledetta mattina – cinque lezioni sul vizio di scrivere edito da Mondadori. E bisogna dire che riesce a tenere fede al suo proposito iniziale, consegnandoci delle pagine che più che voler svelare, indugiano, car

Nato a Pisa nel 1974, vive a Roma. Ha scritto, tra l’altro, Gli autunnali (2018), Trascurate Milano (2018) e Gli estivi (2020), pubblicati da La Nave di Teseo.