Una forma di perversione: la scrittura resta un mistero

Come mai una non esigua fetta dell’umanità è caduta nelle spire diaboliche di questa attività? È il cuore dell’indagine di Alessandro Piperno, che affronta il tema con ironia e un certo disincanto
«Vorrei soffermarmi sul mistero della scrittura, su nient’altro che questo: il gesto, la perversione, il demone che la ispirano e non smettono di fomentarla, il tempo che si prende e che a quanto pare non basta mai». Scrive così Alessandro Piperno nel preambolo alle sue divagazioni Ogni maledetta mattina – cinque lezioni sul vizio di scrivere edito da Mondadori. E bisogna dire che riesce a tenere fede al suo proposito iniziale, consegnandoci delle pagine che più che voler svelare, indugiano, car