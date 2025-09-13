Perché a volte preferiamo scrivere a mano e non al computer? L’idea di fondo credo sia quella di liberarsi dalle distrazioni che gli schermi portano. Di recuperare capacità di attenzione. Una ricerca di silenzio e solitudine
Disintossicarsi dagli schermi: la ricerca dell’isolamento romantico
13 settembre 2025 • 15:45
