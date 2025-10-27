Se anche la Casa Bianca diventa un bisticcio tra teenager

true false

Sugli interventi di Trump si scontrano Chelsea Clinton e Donald Jr e dimostrano che la trumpizzazione del discorso ha davvero l’effetto di portare tutto al livello di un litigio adolescenziale

«Home is where the heart is», dicono le scritte pacchiane in legno da appendere in cucina. Chi non si è sentito mancare un pezzo di cuore dopo aver lasciato un luogo caro che ha abitato non ha mai amato davvero. Figuriamoci poi se la dimora è la Casa Bianca, edificio che si colloca nell’immaginario collettivo a metà tra la Graceland di Elvis e il target di tutti gli alieni che attaccano il pianeta. Non deve essere facile dire addio a quei pavimenti di marmo. Chelsea Clinton, che tra i comfort de