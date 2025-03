Questa settimana un cantante è finito in una piccola tempesta social perché, pur essendo quarantenne, sarebbe uno che «esce con le studentesse universitarie».

Da qualche tempo si leggono polemiche legate al tema della differenza di età, non nel caso in cui la persona giovane sia minorenne, ma nel caso di persone ampiamente maggiorenni. Una donna di venti o anche venticinque anni, stando a una certa frangia della polizia social, può uscire solo con uomini di pari età, altrimenti è «una vittima». «Non potete dirvi femministe se vi sembra normale».

Un uomo che frequenti una donna giovane è subito un mostro, mentre la donna giovane è una da mettere in guardia e da infantilizzare. Va protetta dalla sua evidente incapacità di rendersi conto della situazione. Ma anche ribaltando lo schema: una donna di una certa età che esca con un giovane è, nella migliore delle ipotesi, una persona ridicola che farebbe meglio a ritirarsi nella vecchiaia. Nella peggiore, è una strega che manipola le menti degli innocenti.

Trasversale

Andiamo oltre. Nella nostra epoca (assai confusa sul concetto di libertà, secondo me) la sessualità è sempre più regolamentata dal discorso pubblico. C’è un diffuso controllo morale che si esercita sulle scelte individuali attraverso la modalità (mai innocua, anzi) della polemica social. La sessuofobia contemporanea non si manifesta però in modo univoco: non è la repressione delle società tradizionaliste, è un insieme di ansie e restrizioni che emergono tanto dai movimenti conservatori quanto dai settori progressisti. Il risultato è una rete di norme implicite che disciplinano il desiderio e lo giudicano.

Se nel passato la repressione era giustificata da principi religiosi o da esigenze di controllo sociale, oggi il moralismo si veste anche da battaglia etica e politica. Da un lato, le destre neotradizionaliste promuovono una visione della sessualità legata (soprattutto per la donna) alla procreazione e al matrimonio, tentando di ripristinare modelli patriarcali. Dall’altro, settori del progressismo esprimono una sessuofobia che si manifesta nella problematizzazione di molte forme di desiderio e nella loro riconduzione a dinamiche di potere, abuso e manipolazione.

Il punto di convergenza tra questi due estremi politici è l’idea che la sessualità sia un posto pericoloso, in cui gli individui non possono muoversi liberamente senza incorrere in rischi o trasgressioni. Se un tempo il peccato era il criterio di giudizio, oggi lo sono il trauma e il potere. L’idea che «il sesso abbia a che fare col potere» è un mantra molto noto e accettato, ma sta diventando uno schema soffocante. Anche perché il sesso non ha sempre a che fare col potere: talvolta, ammettiamolo, ha a che fare col sesso e basta. È un gioco. (E la differenza d’età può essere un tipo particolare di gioco).

Se ogni interazione sessuale deve essere bilanciata e priva di rischio di turbamento, si arriva a una visione iperrazionale del desiderio. Questa si scontra con la natura dell’eros, che è fatto di ambivalenze, slanci e tensioni. Il tentativo di normare l’esperienza erotica la soffoca, privandola della dimensione essenziale del mistero.

Morte dell’autonomia

Un altro elemento centrale della sessuofobia contemporanea è l’infantilizzazione. Per proteggere determinate categorie (le potenziali vittime) si finisce per negare la capacità di scegliere consapevolmente e di assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. La morte dell’autonomia.

Questa logica si estende ad altri ambiti: il modo in cui viene trattata la sessualità giovanile riflette una tendenza a considerare i giovani come esseri privi di desideri veramente propri (sono spesso descritti come «condizionati dalla pornografia online») e capaci unicamente di danneggiare sé stessi e gli altri. La sessualità smette di essere un ambito di esplorazione. La fobia per l’educazione sessuale non aiuta.

Se gli anni Sessanta e Settanta hanno segnato un tentativo di liberazione della sessualità, oggi assistiamo a una sua crescente stigmatizzazione, anche nei contesti progressisti. La cultura della vergogna emerge in nuove forme, adattandosi al linguaggio dei diritti e della giustizia.

A soffrirne di più in termini di libertà sono, forse, le donne eterosessuali. Devono aderire a un modello di sessualità “responsabile”. Nel senso maschilista dell’avere un solo uomo o pochi uomini, oppure nel senso “femminista” (fra virgolette perché è un femminismo snaturato) di non riprodurre presunte dinamiche patriarcali. Eppure le persone, quando giocano, talvolta si stanno semplicemente divertendo.

