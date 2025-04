La nostra prima volta a Milano con una due giorni interamente dedicata alla cultura, all’arte, al cinema, alla musica e alla letteratura. Vi aspettiamo al teatro Franco Parenti di via Carlo Botta, 18

Il primo evento di Domani a Milano sarà interamente dedicato alla cultura. Vi aspettiamo sabato 10 e domenica 11 maggio al teatro Franco Parenti di via Carlo Botta, 18. Insieme ai nostri ospiti parleremo di letteratura, arte, cinema, musica. Il filo conduttore degli incontri saranno i contrasti e le contrapposizioni.

Il titolo dell’evento è “Le sfide di Domani”. Nel corso delle due giornate – con la partecipazione di artisti, registi, musicisti, filosofi –esploreremo le nuove frontiere della narrazione, i linguaggi che plasmano l’immaginario collettivo, le tensioni tra cultura alta e cultura pop.

Affronteremo il tema della memoria e del presente, delle identità in trasformazione, dei confini tra realtà e finzione.

Un’occasione per mettere a confronto prospettive diverse, ragionare sul bianco-o-nero che ci accompagna ogni giorno insieme a Beppe Sala, Luca Guadagnino, Valeria Solarino, Massimiliano Fuksas, Chiara Francini, Mauro Pagani, Fabio Volo, Adrian Fartade e molti altri.

L'ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, con possibilità di prenotazione. I dettagli del programma saranno disponibili sul sito e sui social dal 30 aprile.

Entrambe le giornate del 10 e dell’11 cominceranno con un momento dedicato ai nostri abbonati, un caffè con il direttore Emiliano Fittipaldi per confrontarsi sui temi di attualità, su come Domani li sceglie, li analizza e li porta ogni giorno in edicola e online.

