Shakespeare fu un ecologista. E capirebbe la crisi climatica

Il bardo avrebbe perfettamente riconosciuto la hybris degli umani che hanno devastato il pianeta. Pianeta Ofelia di Shaul Bassi, della Ca’ Foscari, rilegge le sue opere come guida nell’Antropocene

Immaginiamoci per un momento che William Shakespeare tornasse tra noi e si fermasse ad ascoltare un certo Elon Musk promettere di salvare la specie umana – anzi, una piccola ma danarosa parte di essa – portandola su Marte (mentre la Terra, va da sé, continuerà a bruciare). Probabilmente il saggio inglese commenterebbe questo sogno marziano, un po’ delirante e un po’ pretenzioso, con le parole che a suo tempo assegnò a Mercuzio, nel Romeo e Giulietta: «No, se i tuoi ingegni inseguono qualcosa di