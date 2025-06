Nel suo ultimo libro, Amore in esilio, l’autrice britannica si interroga sull’amore come questione politica, passando dall’autobiografia ai problemi di sistema, dal personale al collettivo: «Viviamo in una cultura capitalista che cerca costantemente di dirci che non siamo abbastanza e di rifarci al consumismo per esserlo»

«Forse si prova sollievo nell’ammetterlo pubblicamente: io sono un fallimento in amore. Almeno nel tipo d’amore che tutti riteniamo fondamentale». Così scrive l’autrice britannica Shon Faye nel suo ultimo libro Amore in esilio (Edizioni di Atlantide).

Dopo The Transgender Issue, in cui ha indagato identità trans, discriminazioni e transfobia, nel suo nuovo libro Faye si interroga sull’amore come questione politica, passando dall’autobiografia ai problemi di sistema, dal personale al collettivo. Con acutezza e intensità, scrive di amore romantico, maternità, amicizia, spiritualità, dipendenze, e di come la società imponga valori diversi alle relazioni sulla base di quanto queste siano funzionali al mantenimento dello stato di cose.

Amore in esilio è un manifesto politico sull’amore pubblicato in un periodo di odio diffuso, specialmente contro le minoranze e la diversità: cosa vorrebbe che lettori e lettrici traessero dal suo libro?

Le parti del libro che mi riguardano e che sono molto personali sono una sorta di studio dell’effetto che interiorizzare l’odio ha su una persona e sulla sua vita. Credo che uno dei fili conduttori del libro sia la domanda «perché mi sento non all’altezza o non amabile?», alla quale cerco di rispondere e verso la fine del libro di sanare. E credo valga la pena che chi legge rifletta sul modo in cui una persona arrivi a pensare a se stessa e a sentirsi in quel modo. In gran parte è dovuto ai messaggi culturali e sociali che vengono interiorizzati fin da bambini, quando siamo ancora in fase di sviluppo. E visto il modo in cui trattiamo le minoranze, compresi i bambini, come i bambini trans, i bambini Lgbtqia+, i figli di migranti, mi sconvolge pensare a quanti di loro cresceranno con un senso di sé ferito dalle politiche che stiamo attuando oggi, e dal fatto che stiamo riversando un trauma simile su un’altra generazione. Più in generale, spero che i lettori possano trarre dal mio libro che la sensazione di essere un fallimento in amore è piuttosto comune. Può sembrare una cosa di cui vergognarsi, privata, da tenere segreta, ma quello che ho scoperto scrivendo il libro, pubblicandolo e incontrando i lettori, è che riguarda molte persone, perché viviamo in una cultura capitalista che cerca costantemente di dirci che non siamo abbastanza e di rifarci al consumismo per esserlo.

Nel libro dice che l’amicizia è ignorata dallo stato e dai datori di lavoro e sottovalutata dal neoliberismo: cosa intende?

Ho scritto di amicizia perché è la più importante rete di supporto nella mia vita e nella vita di molte persone. Culturalmente, legalmente e politicamente però è trattata in modo piuttosto sprezzante. Diamo per scontato che sia una sorta di passatempo giovanile e che poi debba cedere il passo all’amore “vero e proprio” e cioè a matrimonio o convivenza e figli. Ma il motivo per cui svalutiamo l’amicizia è che non è utile al capitalismo, perché le amicizie sono relazioni elettive che succedono fuori dal luogo di lavoro e non producono futuri lavoratori.

Un amico per qualcuno può essere la persona più vicina e che amano di più, ma se quella persona muore non si ha un permesso sul lavoro per lutto. Se due persone amiche vivono in paesi diversi non si ha la possibilità di avere un visto per amicizia, come esistono i visti per i partner e le persone sposate; non si hanno agevolazioni fiscali tra amici. Quello che diciamo in sostanza a livello di sistema è che ci sono delle forme d’amore più importanti di altre. Questo secondo me influisce sulla grande enfasi che le persone danno all’amore romantico, come massima realizzazione nella vita, e spesso poi si sentono disilluse quando si trovano magari con un partner di cui si sono accontentate, che non è un reale supporto emotivo o un vero compagno. E intanto le persone che hanno rapporti di amore amicale molto stretti spesso ricevono dalla società il messaggio che non sono davvero completi.

In Amore in esilio, ha detto che i suoi amici l’hanno aiutata a cambiare idea anche sulla politica. Le ha descritte come persone «generose» e «pazienti»: qualcosa di inconcepibile oggi sui social media dove le interazioni sono polarizzanti e cariche di odio.

I social media incoraggiano un tipo particolare di tribalismo. Oggi siamo consapevoli che le connessioni che abbiamo online sono spesso più superficiali, precarie e più propense a svanire. In un rapporto di amicizia, quando è molto unito e intimo, abbiamo la capacità, lo spazio e la flessibilità per accogliere le differenze altrui, come differenze di opinione e di idee politiche, nei limiti del ragionevole. Online invece il nostro comportamento è manipolato dai social media e dalle compagnie tech: più soli e distanti ci sentiamo, più i social media creano dipendenza, e più ci affidiamo a questa rappresentazione digitale delle relazioni sociali. Non sono contro i social media, ma credo che le amicizie reali debbano avere quel tipo di elasticità che ci rende capaci di comprendere le differenze altrui.

Di recente la Corte suprema nel Regno Unito ha stabilito che la definizione giuridica di «donna» nella legge anti-discriminazione Equality Act del 2010 si basa sul sesso biologico, e non sul documento che riconosce legalmente la riassegnazione di genere. Il governo ha detto di sostenere questa sentenza e considerare donne solo le persone a cui è stato assegnato il sesso femminile alla nascita. Di recente ha anche annunciato nuove regole più stringenti sull’immigrazione. Possiamo dire che il governo laburista sembra sempre più un governo di destra che non di sinistra. Si aspettava questo cambiamento e che fosse anche così repentino?

Sono rimasta piuttosto stupita, perché non dovrebbe essere un governo di destra, ma in effetti lo è. Sta attuando questa strategia fallimentare per provare a riottenere i voti delle persone che hanno votato per l’estrema destra (alle ultime elezioni locali ndr), rispecchiando le loro politiche, e chiaramente non sta funzionando. Quello che il governo avrebbe dovuto fare ad esempio dopo la decisione della Corte suprema è prendere la legge e potenzialmente cambiarla perché non riflette il fatto che le persone trans esistono. Invece si è arreso, permettendo alla destra di portare avanti la propria agenda politica. Mi sono sorpresa? In un certo senso no, con tutto quello che sta succedendo nel mondo, con un genocidio davanti ai nostri occhi e i governi occidentali che non fanno niente, non mi aspettavo nessun tipo di giustizia all’avanguardia, ma sono comunque rimasta stupita dalla pavidità morale dei politici britannici, soprattutto riguardo i diritti delle persone trans.

