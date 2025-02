In Sipario siciliano Giuseppe Cerasa racconta e si racconta. C’è la Palermo dannata dei morti ammazzati e quella popolare dei mercati, ci sono i Mattarella (Piersanti e Sergio), c’è la Corleone «che è un marchio di fabbrica» come lo è Detroit per la Ford e Alba per i tartufi. Ma la Sicilia di questo libro è il pretesto per un omaggio a Marianna e le battaglie combattute in mezzo ai bambini, in un'aula di quinta elementare dove qualcuno aveva già 14 anni

Marianna fa venire in mente il famoso «esercito di maestri elementari», la sola forza sulla terra capace di sconfiggere le mafie. Marianna è un nome di fantasia ma poi neanche tanto perché in realtà si chiama Annamaria, esiste davvero, l'ho conosciuta tanto tempo fa e me la sono ritrovata nelle prime pagine di un libro dove si capisce, e proprio sino in fondo, cosa voleva dire lo scrittore Gesualdo Bufalino con quella sua frase sui maestri.

Immersa in una Palermo che forse da qualche parte c'è ancora, anche se meno esotica e seducente, Marianna pressappoco mezzo secolo fa stava sfidando un mondo alla fine del mondo. E da come la racconta il marito (una ricostruzione fedele, ne sono testimone diretto), che poi è l'autore di un romanzo, però senza fiction, in qualche modo Marianna ha vinto le sue piccole grandi battaglie perché le ha combattute in mezzo ai bambini, in una scuola, in mezzo a un mercato, in un'aula di quinta elementare dove qualcuno aveva già quattordici anni, in mezzo a una città che sembrava sospesa e così tanto lontana da dove, lui e lei, erano appena arrivati.

È proprio un Sipario siciliano quello descritto e firmato da Giuseppe Cerasa, dove vicende e personaggi di un'isola s'inseguono nel tempo in un vortice di emozioni e di odori. Dal paese alla capitale con i suoi misteri e i suoi piaceri, dalla famiglia alla storia, dal foglio studentesco ai grandi giornali, c'è una Sicilia attraversata dalle paure e dalle speranze, ci sono i morti ammazzati ma c'è anche un ragazzino che intervista Leonardo Sciascia e più avanti negli anni ragiona sulla Sicilia e sui siciliani con Andrea Camilleri.

Pasta con le sarde e pinoli nelle mangiate in campagna e quella faccia da diavolo di Vito Ciancimino, l'uomo che ha fatto brutta Palermo. Dal giorno dell'Epifania 1980 in via Libertà con Piersanti Mattarella morente al Quirinale, con «quell'infaticabile, colto e illuminato professore» che è Sergio Mattarella. Una vita dopo l'altra.

Cominciata in una Corleone «che è come un marchio di fabbrica» come lo è Detroit per la Ford o Alba per i tartufi, solo che «dici Corleone e spunta la canna di una lupara».

Nonostante le sue tante chiese (e i suoi tanti peccati da confessare), nonostante Giuseppe Vasi che è nato lì e che è stato uno degli incisori più illustri del Settecento, nonostante Placido Rizzotto e le lotte contadine per l'occupazione dei feudi. A Corleone, dove Cerasa frequenta il liceo classico Baccelli, arriva anche il '68 «ma con il freno a mano tirato». Il terremoto non fu la protesta ma il terremoto vero, quello del Belice che si era irradiato oltre le colline.

In Sipario siciliano, storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria (Nino Aragno editore, pagg 163, euro 20) i ricordi accompagnano lungo confini che non sono mai netti ma si confondono.

Il sindaco dei misteri

Si racconta anche di un sindaco, Giuseppe Insalaco, che poi cadrà in un agguato tanto misterioso quanto era lui, capo di gabinetto di un ministro dell'Interno. Giuseppe Cerasa lo ricorda in visita in redazione di primo mattino (al giornale L'Ora, dove lavoravamo, si entrava qualche minuto prima delle sette perché a mezzogiorno si “chiudeva” in tipografia, e poi migliaia di copie venivano caricate sulle corriere per farle arrivare in tutta la Sicilia) con l'ossessione di diventare primo cittadino di Palermo mentre fra le scrivanie si aggirava il vecchio Gianni Lo Monaco con Pallina. “Giannuzzu” era uno straordinario cronista di giudiziaria e Pallina il suo border collie. Altri tempi: allora c'era chi andava in redazione con il cane al guinzaglio.

C'è una nostalgia che riporta a un passato dove contano tanto le amicizie. Come quella con Ciccio Accordino, un poliziotto della squadra mobile sopravvissuto, suo compagno al Baccelli di Corleone. Il 19 luglio 1992 è a pranzo a casa Cerasa, qualche ora dopo è davanti al cadavere di Paolo Borsellino. Ma la Sicilia rappresentata in questo libro, credo che alla fine sia stato solo il pretesto per fare un regalo “siciliano” a Marianna.

