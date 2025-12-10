Felicia Kingsley ricorda Sophie Kinsella: «Le sue protagoniste sono state un punto di rottura nel genere»

La scrittrice sulla creatrice di I love shopping, scomparsa a 55 anni: «Con Becky Bloomwood ha introdotto un’eroina che è una donna imperfetta. Non un simulacro senza difetti, ma una persona che ha delle pretese anche in termini di ambizione, che vuole crescere, vuole fare qualcosa della sua vita»

«È stata un punto di rottura». Così Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli e firma di alcuni dei romanzi rosa di maggior successo in Italia, racconta il significato di Madeleine Wickham, autrice con il nome di Sophie Kinsella della famosissima serie I love shopping, che è morta il 10 dicembre 2025 all’età di 55 anni per un tumore al cervello. Cosa ha rappresentato Sophie Kinsella per le lettrici e le scrittrici della sua generazione? Sicuramente per molte millennial è stata l’autrice ch