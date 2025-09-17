L’allegria della sopravvivenza: la Palestina vive nella danza

I palestinesi non rinunciano alle loro arti, la danza e la musica soprattutto: ritorna in tournée europea Badke. E il 19 ottobre alla Triennale Teatro di Milano, artisti del Wonder Cabinet presenteranno Sounds of Places. Cremisian Valley: suoni, movimenti, racconti dell’ultimo spazio verde rimasto nell’area di Betlemme

true false

«Danza e musica, in Palestina esistono», scrivevamo nel 2016, dopo aver seguito per anni le traversie di Badke uno spettacolo nato dalla mente smaliziata e lungimirante di Alain Platel (uno degli artisti polivalenti più originali e famosi del nostro tempo), che sembrava non potesse debuttare. Nessuno avrebbe mai creduto che dieci palestinesi, guidati dai coreografi Koen Augustijnen e Rosalba Torres Guerrero più Hildegard De Vuyst, drammaturga al Teatro Reale Fiammingo, tutti emissari della compa