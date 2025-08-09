Rileggendo Jane Austen ho visto non indugiava mai nei suoi romanzi «su colpe e tristezze» (cose su cui, invece, amano bivaccare i lugubri e un po’ jettatori romanzieri contemporanei, le romanziere soprattutto). È questo, credo, uno dei segreti del grande realismo dei suoi romanzi. Forse vorrei aprire una scuola di scrittura estiva, ma alla fine preferisco lo snorkeling. Torna la rubrica di cenette sentimentali e settimanali con i lettori vecchi e nuovi
L’Inghilterra sta al Debiross, mi perdo nei libri di Austen
09 agosto 2025 • 07:00
