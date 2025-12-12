Spaghetti&moretti

Garlasco a reti unificate: lo vedo anche alla prima della Scala

Antonio D’Orrico
12 dicembre 2025 • 18:40

La prima della Scala mi è piaciuta moltissimo e in ogni aspetto musicale e scenico: bravissimo il direttore Chailly, bravissima l’orchestra, bravissimo il regista, bravissimi i cantanti e tutto il resto

Domenica Domande che mi sono posto mentre vedevo Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakovič. 1) In tempo di femminicidi, vorrà dire qualcosa il fatto che la prima della Scala tocchi a un’opera con una serial killer come protagonista? 2) Vorrà suggerire qualcosa la scelta della più bella opera russa proprio quando la Russia di Vladimir Putin minaccia il mondo con il suo delirio di onnipotenza? 3) Quanto ha contato il particolare che fu Stalin a censurare il capolavoro di Šostakovič ca

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)