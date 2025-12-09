Lo spazio per stare al mondo: “indagare” l’ambiente di casa

Sono 11 le mostre che compongono la settima edizione della Biennale della Fotografia dell’Industria e del Lavoro di Bologna che dura fino al 14 dicembre 2025). Tra queste, c’è l’imprescindibile lavoro di documentazione di Forensic Architecture, la fragile rappresentazione della realtà di Ursula Schulz-Dorburg e l’obiettivo di Jeff Wall

Questa settima edizione della Biennale della Fotografia dell’Industria e del Lavoro di Bologna (fino al 14 dicembre 2025) pone l’accento su una questione assoluta dello stare al mondo: la casa. Colpisce e riempie molto il cuore il salto mentale ed emotivo che il direttore artistico della manifestazione, Francesco Zanot, ha fatto nel riportarci con estrema grazia sia al punto finale che al punto di partenza del vivere umano. E quindi del nostro industriarci da decine di migliaia d’anni (perlomeno