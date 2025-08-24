In un’intervista rilasciata prima del Gran Premio d’Austria classe Moto2, disputatosi il 17 agosto, il pilota spagnolo Aron Canet ha raccontato della sua battaglia contro la bulimia; una testimonianza che ha riportato l’attenzione sul tema del comportamento alimentare nello sport

Nello sport agonistico, precisione, disciplina, potenza, sono efficaci solo se c’è controllo, da intendersi come una direzione consapevole verso cui orientare l’impegno; è il denominatore comune di ogni dettaglio che incide sulla prestazione: dal movimento tecnico alle capacità atletiche, dalla strategia alla gestione dell’ansia.

Ma c’è una variabile in cui il controllo si fa particolarmente insidioso, perché corre lungo un confine sottile che separa la cura dall’ossessione: è la ricerca del peso forma.

In un’intervista rilasciata prima del Gran Premio d’Austria classe Moto2, disputatosi il 17 agosto, il pilota spagnolo Aron Canet ha raccontato della sua battaglia contro la bulimia; una testimonianza che riporta l’attenzione sul tema del comportamento alimentare nello sport, a poche settimane dalle polemiche sull’eccessiva magrezza della vincitrice del Tour de France, Paoline Ferrand-Prévert. E riaccende la memoria sullo scandalo che ha coinvolto le ginnaste della ritmica, così come sul doloroso epilogo dell’Olimpiade parigina di Gianmarco Tamberi.

L’esempio di Canet

La voce di Canet è importante per almeno tre ragioni: perché rivela quanto il problema del controllo del peso sia trasversale a tutte le discipline, anche se per diverse ragioni; perché dimostra che riguarda sia donne che uomini e perché ricorda la scomoda verità per cui i disturbi del comportamento alimentare (Dca) sono tutt’altro che estranei all’ambiente sportivo.

Perciò è urgente smettere di considerarlo un disagio individuale e riconoscerlo come un fenomeno sistemico, su cui sensibilizzare atleti, allenatori, genitori, istituzioni per promuovere una visione dello sport che valorizzi la centralità della persona, la diversità dei corpi, il benessere psicofisico: ovvero, ciò che dovrebbe essere scontato.

Chi vede lo sport agonistico dall’esterno, può pensare che un atleta debba semplicemente seguire una dieta a base di cibi sani e scelte equilibrate. Purtroppo, però non è così. Nel tempo, lo sport moderno ha esasperato l’oggettificazione del corpo, ossia quel guardare a qualcuno come fosse qualcosa.

Se, in passato, significava considerare un corpo per la prestazione agonistica prodotta, nel tempo, la cultura dell’immagine vi ha aggiunto anche la performance estetica nell’attrarre, intrattenere, vendere. Perciò oggi non solo gli atleti di sport soggetti a giuria (ginnastica, tuffi, pattinaggio, ecc.) ma tutti, devono saper soddisfare i canoni di bellezza e perfezione di eredità patriarcale. Ci ricordiamo delle “Cicciottelle di Rio”? Come furono definite in un titolo del Resto del Carlino le atlete del tiro con l’arco dopo il quarto posto ai Giochi di Rio 2016.

Si stima che, in Italia, soffrano di Dca circa il 30 per cento delle atlete e il 20 per cento degli atleti. Nella popolazione sportiva, il rischio è doppio rispetto alla popolazione normale (dott. Mian, psicologo e psicoterapeuta dell’Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità, Inco) e i dati, verosimilmente, sottostimano il problema che tende ad essere normalizzato confondendolo, volontariamente o involontariamente, per disciplina.

Aron Canet dice che per vincere in classe Moto3, con cilindrata 250, tentava di scendere sotto i 60 kg per raggiungere il peso dei suoi più diretti avversari: però erano sforzi vani nonostante le diete estreme e l’esercizio fisico estenuante. Così sono iniziate quelle che definisce locure (pazzie), come tenere in bocca un pezzo di cioccolata senza inghiottirla, solo per sentirne il sapore e poi sputarla. O riempirsi lo stomaco di acqua gassata. O mangiare esclusivamente anguria.

E talvolta, sfinito, riempirsi di cibo, prima, per procurarsi il vomito, poi: preda, Aron, di un bisogno di vittoria che affondava le radici anche in un’autostima fragile, compromessa dal difficile rapporto col padre. «I disturbi dell’alimentazione segnalano sempre un dubbio sull’amore» scrisse Giovanna Melandri in Come un chiodo, un saggio breve sui Dca nel mondo della moda.

E il «dubbio sull’amore» declinato in ambito sportivo, dove i corpi sono ancora in formazione e le identità in costruzione, può avere la forma di questa semplice domanda: «Mi amano per quello che sono o per quello che riesco a fare?»

I vari esempi

Gli sport dove il rapporto peso/potenza è fondamentale ai fini della prestazione sono tanti. È forse difficile, però, pensare in questi termini a discipline come il motociclismo, l’automobilismo, dove la potenza è quella del mezzo; o del cavallo, come l’equitazione. Più facile è capirlo nelle specialità di combattimento, dove ci sono le categorie per chilogrammi.

Ricordiamo Maenza il leggendario ‘Pollicino’ della lotta greco-romana, due volte campione olimpico, che dichiarò di mangiare solo ananas per scendere dai 55 kg, del suo peso forma, fino a 48 e rientrare nella categoria più leggera per essere più competitivo.

Ancora più intuitivo è pensarlo per le discipline antigravitazionali come il salto in alto. Gianmarco Tamberi dopo il balzo impressionante con cui vinse i Campionati europei di Roma, poche settimane prima dell’Olimpiade parigina, fu costretto a lasciare il sogno di bissare l’oro a cinque cerchi dentro le conseguenze di un digiuno estremo, che gli stava rovinando i reni.

In un’intervista rilasciata mesi prima che il fatto accadesse, relativamente al suo regime alimentare disse: «Non fate come me, io ho uno staff di specialisti che mi segue». Evidentemente però, avere uno staff, in questo caso non è bastato.

Comprensibile lo è anche per gli scalatori nel ciclismo: fu Pantani stesso a confessare di cibarsi solo di pop-corn per soddisfare il desiderio di mangiare senza introdurre troppe calorie. Un po’ meno comprensibile è che sia importante anche per tutti gli altri ciclisti, sebbene non debbano performare in salita: ma anche nelle accelerazioni, nei cambi di ritmo in pianura, meno si pesa meno energia si spende.

Anche se i corpi eterei dei corridori non sono mai stati nascosti, è solo lo scorso 3 agosto, quando il Tour de France è stato vinto da Pauline Ferrand-Prévot (grande atleta che in carriera ha alternato con successo il ciclismo su strada alla mountain bike), che il suo fisico di donna vincente, evidentemente più magro che in passato (per adattare le doti di passista a quelle di scalatrice), ha scatenato polemiche.

Il caso però, smentibile solo da una sua eventuale dichiarazione, rientra invece nell’esatto opposto, la “funzionalità comportamentale” ovvero un comportamento funzionale al raggiungimento di uno scopo. Ha perso peso per un obiettivo specifico in maniera corretta ed efficace, un esempio di lavoro svolto egregiamente, così lo ha spiegato Manuela Ansaldo, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.

Nel 2014 il Comitato olimpico internazionale ha rivisto quello che sembrava un problema femminile, infatti definito triade dell’atleta (anoressia, amenorrea, osteoporosi precoce), in Red-S (sindrome da deficit energetico relativo nello sport), a sottolineare che coinvolge anche gli atleti, con ripercussioni non solo sulla prestazione ma, a breve e lungo termine, anche sulla salute (dell’apparato scheletrico, endocrino, del sistema immunitario, nervoso, cardiovascolare, gastrointestinale, renale).

Una sindrome che dimostra quanto siano vicini comportamenti funzionali e disfunzionali nell’alimentazione di un atleta. E la soluzione non è nel controllo assoluto, magari esercitato con vessazioni, come lo scandalo delle farfalle della ginnastica ritmica ha denunciato, ma con la capacità di ascolto, adattamento e rispetto dei bisogni reali del corpo.

