La saga Star Wars di George Lucas non è, certo, un’opera sul costituzionalismo o sul diritto: eppure parla di costituzionalismo e di diritto. Il sistema mondo, attraverso il quale si sviluppano gli episodi dal 1977 sino alle stories degli ultimi anni, si fonda chiaramente su alcune nozioni chiave, più o meno esplicite: guerra, dittatura, ribellione, genocidio; ma anche: federazione, democrazia, repubblica, resistenza. Star Wars non è una lezione di diritto.

Non di meno è una storia di storie, che parlano della natura umana e delle sue dinamiche. Parlano di potere e quindi di diritto; parlano di relazioni di potere e quindi di relazioni normative o istituzionali. Star Wars è sì un racconto cosmico, ma affronta temi umani come la lotta del male contro il bene; della luce contro l’oscurità; delle colpe dei padri, delle responsabilità dei figli.

Il male è umano

Forse rimanda a tempi mitici. “Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana...”, ma in sostanza, tra Twi-tek dai lunghi tentacoli, Jawa con occhi lucenti e buffi Ewoks, tratta di vicende umane. In questo senso Star Wars è profondamente americano, ma inesorabilmente universale. Si rinnova, in ogni sequenza, l’idea della scelta come resistenza a un destino che è tutt’altro che ineluttabile e si rinforza la prospettiva della libertà politica come strumento di libertà umana. Sarà la stessa Padmé Amidala, che nel corso della saga incarna la coscienza collettiva, a dire: “C’è sempre una scelta”.

A ben vedere, infatti, nella saga di Star Wars la lotta tra il bene e il male non è mai una lotta finale; rappresenta piuttosto la condizione nella quale si trovano quotidianamente tutti gli uomini e tutte le donne. Non per nulla nella storia si parla di equilibrio nella forza, presupponendo l’esistenza costante di un lato oscuro accanto alla luce.

Per Star Wars il male è umano; come il bene, appartiene a tutti, nessuno gli è estraneo. Da qui l’invito a scegliere da che parte stare attraverso atti che si rinnovano: il suo protagonista, che è Anakin Skywalker, alias Darth Fener (Darth Vader, nella versione inglese) e non certo suo figlio, il buon Luke Skywalker, dopo essere stato Signore del lato oscuro si redime, sceglie la luce e torna umano, ancorché sfigurato.

È in questo spirito umano latente che si esprime la differenza di Star Wars rispetto all’esperienza di Star Trek: se sulla astronave Uss Enterprise si coltiva la curiosità e l’ottimismo, al contrario gli abitanti dei mondi di Star Wars sono costantemente attraversati dal dubbio.

Eroi o no, essi convivono con il timore di perdere ciò che hanno, con l’incertezza degli eventi, con la solitudine in cui si trova a volte chi deve decidere.

Né potrebbe essere diversamente. Se l’esistenza è fatta di bene e male, allora i buoni non possono essere mai da una parte sola, perché c’è del bene e del male in ciascuno. Anche in chi esercita il potere, e non sempre c’è equilibrio nella forza!

Il dubbio

Star Wars è la saga del dubbio: parla del potere umanamente concepito, ossia di una forza che anche quando cosmica, come quella che si esprime nei protagonisti a suon di spade laser, non si esaurisce mai solo nel bene o solo nel male; essa diviene male o bene a seconda delle circostanze. In questo senso potremmo dire che Star Wars incarna lo spirito della democrazia costituzionale che è, per antonomasia, diffidente e scettica rispetto a chi esercita il potere, immune dalle certezze.

Manifesta così tutta la sua attualità perché ci invita a riflettere sulla fase di cambiamento che stiamo attraversando per affrontare la crisi della democrazia rappresentativa nella quale siamo immersi da decenni. Ci induce a soffermarci sul concetto di trasformazione, avanzando l’ipotesi (scomoda) che si debba rinunciare a una idea (necessariamente) positiva del progresso come motore del cambiamento. In tempo di populismo crescente è impattante la frase di Padmé: «È così che muore la libertà sotto scroscianti applausi».

Ci sono domande pesanti che si profilano all’orizzonte. Chi ha detto che l’evoluzione dei rapporti tra libertà e potere è sempre e necessariamente un cammino verso forme di democrazia? E poi, quale democrazia? E chi l’ha detto che il nostro mondo si divide davvero tra buoni e cattivi e che il bene sta sempre da una parte sola?

«Difficile da vedere è. Sempre in movimento il futuro è», diceva il Maestro Yoda. Allora meglio non dare nulla per scontato. Meglio continuare a coltivare il dubbio e un sano senso critico verso chi detiene il potere. Meglio percepire la forza che anima ogni cosa e imparare a governarla.

