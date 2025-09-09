Ci eravamo fermati su una pagina dove certi giri di frase faticavano. «Che ne pensi?» chiesi tornando sull’acuto sintattico. Fece una pausa piuttosto lunga, mi guardo, tamburellò l’indice sulle bozze e sentenziò: «È jazz». Touché. Messo a tappeto
La scrittura “jazz” di Stefano Benni, un elastico teso tra il fantastico e il comico
09 settembre 2025 • 19:25
