Il 16 settembre, all’interno del Romaeuropa festival, il pianista porterà in scena, con Alessandro Baricco ed Enrico Rava, il “Duello” tra Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento e Jelly Roll Morton tratto dal celebre monologo teatrale dello scrittore. «ognuno di noi ha bisogno di un ambiente protetto. Boicottare i musicisti per le loro idee politiche? La musica è un linguaggio universale, che porta unione. Si muove su un altro piano»

Per anni la musica di Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento è vissuta sulle pagine del monologo teatrale scritto da Alessandro Baricco, e nella fantasia di chi ha viaggiato con lui a bordo del transatlantico Virginian. Poi, nel 1998, Giuseppe Tornatore gli ha dato il volto di Tim Roth e il suono di Ennio Morricone. E qualcosa è cambiato. «La prima volta che ho letto il monologo – dice Stefano Bollani – ho pensato: povero il musicista che dovrà portarla in scena. Morricone ha fatto un miracolo. È riuscito a unire la dimensione “intima” di Novecento, quella sua incapacità di scendere dal transatlantico, di vivere nel mondo, senza dimenticare tutto ciò che succede in quel mondo in cui la storia è ambientata».

Quel “miracolo” rivivrà il 16 settembre, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in uno spettacolo realizzato all’interno del Romaeuropa Festival in collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sul palco, insieme a Baricco, lo stesso Bollani ed Enrico Rava (in fondo, nel monologo teatrale, la storia di Novecento viene raccontata dal trombettista Tim Tooney). Non è la prima volta che accade. La scena che hanno deciso di interpretare è quella del “Duello”. E non poteva essere altrimenti. Nella «sala da ballo di prima classe» due pianisti: Novecento e Jelly Roll Morton, «l’inventore del jazz». L’esito della sfida, per chi ha avuto modo di imbattersi in Novecento, è noto. Bollani li interpreta entrambi senza utilizzare la musica che Morricone aveva pensato per il film, bensì immaginando cosa avrebbero potuto suonare in quella occasione.

Si sente più Novecento o Jelly Roll Morton?

Ne parlavo proprio di recente con Alessandro Baricco. Io credo che Novecento e Jelly Roll Morton rappresentino due anime che sono presenti in quasi tutti i musicisti. Da un lato c’è il pianista che riesce a comunicare davvero solo tramite la musica (Novecento). Dall’altro «l’inventore del jazz» che cerca l’applauso e vuole essere il più bravo di tutti. Per avere il coraggio di salire sul palco, anche il musicista più sensibile del mondo deve trovare un piccolo Jelly Roll dentro sé stesso.



Ma non le sembra un po’ eccessivo definirsi «l’inventore del jazz»?

Pare che Jelly Roll Morton – personaggio realmente esistito - girasse con un biglietto da visita in cui si definiva così. Credo fosse sinceramente convinto di aver inventato il jazz. Dopodiché, sicuramente è un eccesso.

La caratteristica principale di Novecento è che, per tutta la vita, non troverà mai la forza di scendere dal transatlantico Virginian. Lei è sceso dal suo transatlantico o non ci è mai salito?

Credo di non essere mai sceso dal mio transatlantico. In fondo ognuno di noi ha bisogno di un ambiente protetto. Pat Metheny, grande chitarrista e compositore, sostiene che i musicisti si dividono tra quelli che suonano la musica del mondo in cui vivono e quelli che suonano la musica del mondo in cui vorrebbero vivere. Ecco, io ho spesso bisogno di chiudermi nella mia cameretta del transatlantico, nel mondo in cui vorrei vivere, perché è quel mondo che mi piace raccontare.

La sua è stata un’estate segnata da grandi ritorni. La reunion delle formazione Shades of Chet con Enrico Rava, Paolo Fresu, Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto, il ritorno del “Duello” e del Danish Trio. Aveva bisogno di tornare nella sua cameretta?

È capitato. È stata un’estate di ritorni ma anche di nuovi progetti come, ad esempio, il debutto del nuovo quintetto che mi ha permesso di condividere il palco con straordinari musicisti come Jeff Ballard, Larry Grenadier, Vincent Peirani e Mauro Refosco.

«Straordinari musicisti» che lei ammira come in fondo, Novecento, ammirava Jelly Roll Morton.

Ma certo perché, come dicevo prima, anche nel musicista più lirico, melodico e introverso esiste il desiderio di prendere l’applauso.

Per ottenere l’applauso conta più la tecnica o il talento?

Forse a contare molto è lo stile personale. Le rispondo con un aneddoto. Si racconta che un giorno Bud Powell, grandissimo pianista, abbia sentito in lontananza la musica di un piano. Era convinto che a suonare fosse Art Tatum, che è considerato il virtuoso per eccellenza. Invece, aperta la porta, vide che al piano era seduto Thelonious Monk che è invece considerato un pianista non tecnicamente eccellente. Monk guardò Powell e gli disse: «Non dirlo a nessuno». Non importa se l’aneddoto è reale. Il punto qui è che Monk, pur potendo, sceglie di non suonare come Tatum pur di essere personale e riconoscibile.



Monk poteva essere Tatum, ma non voleva esserlo. Un po’ come Novecento.

Monk, come Tatum, come Novecento, come Jelly Roll, voleva suonare “alla maniera di” sé stesso. Ogni musicista ha uno stile molto preciso ma, allo stesso tempo, ammira gli altri.



Quindi non esistono duelli?

È molto difficile che ci siano duelli in musica perché non esiste una competizione diretta. Quelli che vogliono fare i duelli sono quelli che, normalmente, suonano poco con gli altri. Se suoni con i più bravi, impari e, soprattutto, impari l’umiltà.



A che punto è del suo viaggio in transatlantico?

Al punto che finalmente, ogni tanto, posso fare a meno di partire e restare a casa.



Ha dei rimorsi o dei rimpianti?

No. Sono molto soddisfatto di tutto quel che mi è capitato di fare.



Qualcuno dice che ha fatto troppo. Libri, televisione, teatro. Anche nella musica si è misurato con generi diversi, E invece, dicono, doveva dedicarsi solo a curare il suo talento da pianista jazz.

Io non potrei fare la stessa cosa tutte le sere, come Paul McCartney che ogni sera sale sul palco e tutti attendono il momento in cui suonerà Let it be o Michelle. Sia chiaro, McCartney è fantastico e ogni sera, quando le suona, ci mette l’energia di sempre, ma io non amo l’idea di ritrovarmi dentro un’etichetta e ho bisogno, per mantenermi curioso, di fare molte cose diverse fra loro.



La televisione, peraltro, sembra riuscirle bene.

Non ci aspettavamo il successo di Via dei Matti n° 0. In autunno, con mia moglie Valentina Cenni, torneremo per la quinta edizione del programma. Siamo così contenti di poter raccontare la musica in tv, che funziona sempre, come hanno dimostrato altri prima di noi, da Baricco ad Augias passando per Ezio Bosso e Morgan, ognuno col proprio stile.



Parole e musica. Un po’ come il “Duello” che porterà in scena il 16 settembre.

Ah, a me le parole piacciono tanto. I romanzi, la letteratura, hanno avuto sempre un ruolo fondamentale. Uno dei miei amori dichiarati è quello per Raymond Queneau, scrittore francese a cui ho dedicato il disco Les fleurs bleues venti anni fa.



Oggi, sempre più spesso, i musicisti vengono coinvolti in polemiche politiche. Penso, ad esempio, a quello che è accaduto con il direttore d’orchestra russo Valery Gergiev. Qual è la sua posizione? È giusto boicottare un artista per le sue idee politiche?

Spiace sempre vedere un particolare accanimento verso alcune categorie, come in questo caso con i direttori d’orchestra. Chiediamo forse conto delle loro idee politiche a tutti i turisti che vengono nel nostro paese? La musica è un linguaggio universale, che porta unione. Si muove su un altro piano. È portatrice di gioia e di un rito che genera emozioni, è medicina.

