Il 16 settembre, all’interno del Romaeuropa festival, il pianista porterà in scena, con Alessandro Baricco ed Enrico Rava, il “Duello” tra Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento e Jelly Roll Morton tratto dal celebre monologo teatrale dello scrittore. «ognuno di noi ha bisogno di un ambiente protetto. Boicottare i musicisti per le loro idee politiche? La musica è un linguaggio universale, che porta unione. Si muove su un altro piano»
Bollani: «Anche io, come Novecento, non sono mai sceso dal mio transatlantico»
03 settembre 2025 • 19:04Aggiornato, 03 settembre 2025 • 19:07
Il 16 settembre, all’interno del Romaeuropa festival, il pianista porterà in scena, con Alessandro Baricco ed Enrico Rava, il “Duello” tra Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento e Jelly Roll Morton tratto dal celebre monologo teatrale dello scrittore. «ognuno di noi ha bisogno di un ambiente protetto. Boicottare i musicisti per le loro idee politiche? La musica è un linguaggio universale, che porta unione. Si muove su un altro piano»