Il documentario

Indagare Arbasino: il Novecento senza schemi di Stile Alberto

Giacomo Giossi
13 novembre 2025 • 19:25

Michele Masneri e Antongiulio Panizzi hanno ricostruito in un docufilm – in arrivo su Raitre – il mondo arbasiniano, di cui restano solo tracce, ma che conserva una indefessa allegria. Dalla Lombardia a Roma, è un’avventura che attraverso le voci di intellettuali, amici e parenti dello scrittor cerca di ricostruire se una mancanza possa diventare spazio di festa

Si apre con una musica dal sound vanzianiano vacanziero, anni Ottanta e romano, la sfilata delle cartoline arbasiniane, spedite da ogni parte del mondo ad amici e amiche, pretesto ed occasione per un rap o un saluto. Parte dagli angoli di una letteratura vastissima, Michele Masneri che con la complicità di Antongiulio Panizzi, ha portato il mese scorso a quella che fu la Festa del Cinema di Roma (ora autodefinitasi dai suoi stessi manifesti Rome Film Fest, come fosse una Rotterdam qualunque) e a

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici