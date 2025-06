L'entrata in vigore dell'imposta che colpisce le bevande zuccherate e non è prevista per il 1° luglio, ma si parla di un ennesimo rinvio. I produttori: con l'applicazione perdita di 5mila posti di lavoro. Medici e scienziati la difendono come misura per la salute pubblica

La sugar tax potrebbe essere alle porte. Dopo sette rinvii consecutivi, la tassa sulle bevande analcoliche, nata per disincentivare l’assunzione eccessiva di zuccheri, dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1° luglio.

A partire dall’estate dovrebbe essere applicata un’imposta di 10 euro per ettolitro sui prodotti finiti e 0,25 euro per chilogrammo su quelli destinati alla diluizione, con l’effetto, secondo le imprese del settore, di far lievitare il prezzo del 28 per cento.

A chiedere un posticipo della gabella – ma meglio sarebbe la sua eliminazione – è il comparto produttivo rappresentato da Assobibe, l’associazione confindustriale dei produttori di bevande analcoliche (tra gli altri, Coca-Cola, Sanpellegrino, PepsiCo, Red Bull etc) che, stando alle indiscrezioni, potrebbero ottenere uno slittamento da parte del governo Meloni (si aspetta una risposta in questi giorni, ndr).

«Il comparto tirerebbe un sospiro di sollievo – afferma il presidente Assobibe, Giangiacomo Pierini – perché la misura penalizza più di 80mila dipendenti, oltre ad avere ripercussioni inflattive sui consumatori. Ciò che auspichiamo è almeno un rinvio di 12 mesi». L’associazione di categoria ipotizza una diminuzione delle vendite del 16 per cento e una perdita di circa 5mila posti di lavoro. Inoltre, sottolinea che il comparto ha già ridotto del 41 per cento gli zuccheri nelle bibite e critica la mancanza di distinzione nel panorama delle bevande analcoliche: «Questa infatti – aggiunge Pierini – è una tassa sul gusto dolce e non sullo zucchero, cosa che non accade in altri paesi ed è un’imposta voluta dal Ministero delle finanze e non da quello della salute. Ecco perché pensiamo che sia solo una misura per far cassa».

ISS: "Non bastano le tasse, serve un’educazione alimentare"

Favorevole all’entrata in vigore della sugar tax è invece il fronte medico-scientifico che spinge sulla riduzione del consumo di zuccheri e su abitudini alimentari più sane. È stata la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità a raccomandare un aumento del prezzo come soglia minima per ottenere un calo dei consumi di bevande zuccherate (fonte:Global report on the use of sugar-sweetened beverage taxes WHO 2023).

«L’ideale sarebbe poter applicare una seria e diffusa educazione alimentare, così da non ricorrere a nuove tasse percepite come balzelli per fare cassa, ma siamo ancora lontani da questa attuazione». A parlare è Laura Rossi, direttrice del Dipartimento nutrizione e salute dell’Istituto Superiore di Sanità che sottolinea come l’educazione alimentare vada perseguita in ogni caso, ma anche che la sanità pubblica fatica a stare al passo dei grossi investimenti pubblicitari fatti dai produttori di bibite analcoliche: «Cominciamo con il dire – spiega Rossi – che nelle bibite zuccherate ci sono quelle calorie che noi riconosciamo come vuote, ovvero calorie che non apportano altro che, per l’appunto, calorie. Sono conosciute anche come alimenti voluttuari perché non servono a coprire dei fabbisogni nutrizionali. Da qui, come recitano le linee guida per una sana alimentazione, l’importanza di non consumarle in modo abituale. In aggiunta, ci sono fasce di età a cui prestare particolarmente attenzione».

A preoccupare infatti sono bambini e giovanissimi. Lo mostra l’indagine (dati del 2023) Okkio alla SALUTE realizzata dall’Istituto Superiore di Sanità che rileva che il 24,6 per cento dei bambini italiani consuma quotidianamente bevande zuccherate e/o gassate (dati comunque in calo rispetto agli anni precedenti).

«I produttori di bibite zuccherate - continua la direttrice dell’ISS – dicono di sentirsi discriminati perché la sugar tax colpisce loro e non, ad esempio, chi produce merendine, ma da nutrizionista dico che non sono la stessa cosa. Le seconde contengono zuccheri, ma anche grassi, proteine e talvolta fibre. Ma aldilà di questi distinguo, gli studi dimostrano che un incremento del prezzo determina una riduzione del consumo. Quindi la misura coercitiva può andare bene, a patto che si faccia capire alle persone perché si ricorre a queste misure e ciò si può fare solo attraverso campagne di educazione alimentare, finanziate anche con gli introiti delle tassazioni».

© Riproduzione riservata