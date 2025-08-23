D’Amico è nato 83 anni fa sull’isola di Filicudi ed è stato il fotografo delle contestazioni di piazza a partire dagli anni Sessanta. Ha visto e raccontato i cambiamenti: «La protesta oggi? A Gaza c’è la dimostrazione che l’umanità non è andata avanti»
Tano D’Amico: «Fotografo la forza del dissenso. L’essere umano? È simile a Dio»
23 agosto 2025 • 14:35Aggiornato, 23 agosto 2025 • 14:42
D’Amico è nato 83 anni fa sull’isola di Filicudi ed è stato il fotografo delle contestazioni di piazza a partire dagli anni Sessanta. Ha visto e raccontato i cambiamenti: «La protesta oggi? A Gaza c’è la dimostrazione che l’umanità non è andata avanti»