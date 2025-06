Anticamente era un rituale. Le donne si riunivano per condividere conoscenze, scambiarsi esperienze e disegnarsi a vicenda simboli sacri sulla pelle. Oggi sta scomparendo sotto la spinta di altri canoni di bellezza, ma Fatê Temel porta avanti l’arte delle sue antenate. Ha 27 anni, è tatuatrice e giornalista. Nella città vecchia di Diyarbakır ha aperto uno studio ed è una delle poche artiste rimaste in Turchia a continuare l’antica tradizione

Anticamente il deq era un rituale. Le donne si riunivano per condividere conoscenze, scambiarsi esperienze e disegnarsi a vicenda simboli sacri sulla pelle. Oggi la tradizione del tatuaggio tradizionale curdo sta scomparendo anche per via dei moderni tatuaggi e canoni di bellezza, ma Fatê Temel ha deciso di portare avanti l’arte delle sue antenate.

All’età di 20 anni ha preso un ago chirurgico e ha immerso la punta dentro una miscela di nerofumo e latte materno. Guardandosi allo specchio ha disegnato sul mento il motivo del sole, che sua nonna portava in fronte. Oggi, Fatê Temel ha 27 anni, è tatuatrice e giornalista. Nella città vecchia di Diyarbakır, considerata uno dei centri della cultura curda in Turchia, ha aperto un suo studio. È una delle poche artiste rimaste in Turchia a continuare questa antica tradizione.

«Il deq è un'antica tradizione curda di tatuaggio che ha migliaia di anni di storia ed è profondamente legata a simboli culturali, spirituali e sociali», spiega Fatê Temel. «La parola deq ha molteplici significati in curdo, tra cui bellezza, eternità e ornamento. Diffuso tra i popoli che vivevano nella Turchia orientale, come curdi, yazidi, turkmeni, arabi e dom, il deq non è solo un'arte del corpo, ma una tradizione sacra tramandata di generazione in generazione. È forse uno dei più antichi metodi di espressione simbolica degli esseri umani fin dal periodo pre-scritturale. Non esistono dati certi sulle sue origini, ma già il famoso medico bizantino Amidenus Aetius, vissuto ad Amed all'inizio del VI secolo, nel suo famoso libro di medicina Medicae Artis Principes scrisse della preparazione della miscela da utilizzare per la produzione del deq e della sua applicazione sulla pelle».

Buon augurio

Oggi, dopo parecchi secoli, questa antica tradizione è ancora praticata da uomini e donne. «Ma è più facile vedere anziani tatuati che giovani». Diversamente dai tatuaggi moderni, che hanno uno scopo estetico o servono a ricordare eventi e persone, i deq nella tradizione erano richieste di abbondanza, protezione, benedizione o fertilità rivolte a dio. Alcune donne in gravidanza, per esempio, li facevano come buon augurio per il parto.

«Ogni disegno perciò ha un simbolo e può avere un significato diverso secondo la collocazione sul corpo», ricorda Fatê Temel. «Molti dei motivi del deq rimandano al cielo. Le donne infatti si ispiravano al cielo notturno e incidevano simboli celesti sulla loro pelle. I motivi più comuni sono il sole, la luna, le stelle, gli occhi e le forme geometriche. Ognuno di essi rappresenta protezione, fertilità o una connessione con l'universo. In particolare, il sole e le stelle simboleggiano la luce, la guida e l’energia divina. Il sole che porto sul mento rappresenta appunto la ricerca della saggezza. Quando sono tornata nel mio villaggio natale ho deciso che avrei cercato costantemente di espandere la mia conoscenza. Me lo sono fatto sul viso, così ogni volta che mi guardo allo specchio mi ricordo del mio percorso. Altri motivi possono essere la luna e i puntini, che rappresentano il potere femminile, la fertilità e i cicli vitali. I triangoli e i diamanti, invece, sono intesi come protezione dal malocchio, augurio di equilibrio e stabilità. I serpenti e gli scorpioni sono simbolo di forza, resistenza e protezione dall'energia negativa. Le piante e gli alberi rimandano alla crescita, al benessere e a una profonda connessione con la natura. Le linee e i punti simboleggiano il viaggio della vita, il destino e la connessione ancestrale».

Ogni disegno chiaramente viene personalizzato e acquisisce un significato per se e per la propria famiglia. Perché il deq è infatti una forma sacra di espressione di sé e di narrazione della propria storia che rafforza i legami culturali e l'identità collettiva. È una forma di scrittura non scritta del patrimonio curdo.

«Anticamente il processo di realizzazione del deq era una vera e propria cerimonia. Le donne si riunivano per condividere storie e farsi i tatuaggi. Si preparava un inchiostro con una miscela che poteva includere erbe, intestini di animali, fuliggine di lampade a cherosene e latte materno, che simboleggiava la continuità e la forza femminile. Il latte materno preferito però era quello delle donne che allattavano bambine, perché secondo gli anziani quello di madri di figli maschi non produce un colore altrettanto vivace e cicatrizza il tatuaggio più lentamente. Questo particolare inchiostro veniva poi applicato sotto pelle con l'aiuto di aghi sottili, solitamente da una donna anziana».

La tradizione

Oggi, nel suo studio, Fatê Temel utilizza una miscela di nerofumo e latte di madri di figlie femmine per fare i deq come una volta. «Il deq per me è uno dei tanti aspetti della cultura curda che sta scomparendo. Ed è mio dovere fare in modo che questa tradizione sia preservata».

Nata e cresciuta nel villaggio di Beştaş, nella provincia di Mardin, nel sudest della Turchia, Temel si è laureata all'Università di Dicle di Diyarbakır. Ha vissuto e studiato a Istanbul per un anno, ma poi è tornata a Mardin.

«In quel periodo ho iniziato ad interessarmi ai deq che portavano anche mia nonna e mia mamma. Oggi non se ne vedono più tanti tra le giovani, ma molte donne anziane hanno ancora enormi tatuaggi su tutto il corpo. Così in alcune occasioni come funerali e matrimoni ho iniziato a fare domande sui deq».

Nel 2018 si è fatta il suo primo tatuaggio e poi ha tatuato le mani dei suoi cugini al villaggio. «La mia famiglia inizialmente era molto contraria. Il deq, in fondo, è una forma di culto e per i musulmani è haram, quindi proibito. Il deq è proibito dalle tre principali religioni. Nel Medioevo soprattutto era visto come un costume pagano, quindi disapprovato perché inteso come "disturbo dal creato di Dio” e fu perfino vietato. Nel tempo poi la mia famiglia l’ha accettato. Il 6 novembre 2021 ho aperto il Deq Art Studio a Diyarbakır. Da allora non ho mai smesso di studiare, promuovere e diffondere la cultura del deq, soprattutto tra le nuove generazioni. Posso dire di aver piantato il seme per la rinascita di un'antica tradizione che stava per scomparire».

