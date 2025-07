Basta con la mondanità borghese, come diceva lo scrittore: tanto i fatti nostri li mettiamo comunque in piazza. I numeri dell’editoria calano, quelli di Temptation Island si impennano, con tre milioni e mezzo di spettatori e quasi il trenta percento di share per il miglior esordio di sempre del programma: mandiamo sull’isola delle tentazioni scrittori, scrittrici, intellettuali, politici, pensatori, pensatrici, giornalisti con libri in promozione

«Non sono contrario in generale ai premi. Voglio dire che i premi che sono assolutamente rigorosi e onesti, su un puro livello letterario, che non abbiano un contorno mondano, che non siano, insomma, territorio della mondanità borghese, possano servire» dice Pier Paolo Pasolini in un’intervista usata in suo omaggio durante l’ultima edizione del Premio Strega, a lui dedicata.

Nello scenario metafisico di Villa Giulia, Anna Foglietta interpreta il monologo Ci vorrebbe Pasolini, un titolo che sembra un po’ una preghiera, un po’ una versione postmoderna e post-mutazione antropologica del più classico “Ha da veni’ baffone”. Nel frattempo, il ministro Giuli annuncia che la prossima edizione potrebbe spostarsi a Cinecittà: lo dice dopo aver parlato con Mel Gibson scalzo a Matera, in un colloquio in cui gli ha assicurato che sta per cominciare una grande rinascita della cultura italiana. Del resto, pure la location di Sanremo vacilla e con lui la sineddoche che dà il nome alla kermesse, siamo nell’era del co-working, co-housing, co-living, le case non si comprano più, le macchine non ne parliamo, abituiamoci alla fluidità e agli spostamenti improvvisi anche dei punti fermi del Novecento.

Scrittori e popolo

Mentre il mondo cambia e gli equilibri si spostano, tra le vendite dei libri che vanno giù e le bottiglie di liquore beneventano che vanno su per dimenticare, alla rive droite di Rai 3, su Canale 5, va in onda, in contemporanea con il Premio, il primo episodio del racconto a puntate più atteso dell’anno. Se i numeri dell’editoria calano, quelli di Temptation Island si impennano: tre milioni e mezzo di spettatori e quasi il trenta percento di share, miglior esordio di sempre per il programma che fa anche da monito per i parlanti di questo straordinario paese chiamato Italia, la televisione ci ha dato l’unità linguistica e ce la può togliere a suon di sottotitoli.

Si dice spesso che Temptation sia il grande romanzo popolare che gli scrittori non sanno più scrivere – e pensare che sono passati ben sessant’anni da Scrittori e popolo –, che Maria De Filippi è la Giovanni Verga di Pavia che gli intellettuali nostrani snobbano, che il Ciclo dei vinti oggi ha luogo negli Studi Titanus di Via Tiburtina e che se si vuole capire il Paese Reale, qualunque cosa esso sia, bisogna accendere la televisione e osservare con rigore etnografico i Tristi tropici delle spiagge sarde (o calabre, grande novità di quest’anno) dove tentatori e tentatrici si levano il cappuccio per mostrarsi in tutta la loro nudità come da tradizione kubrickiana. Tom Cruise e Nicole Kidman avrebbero fatto uno straordinario viaggio nei sentimenti.

Dunque, siccome dire che un programma televisivo è un romanzo è un po’ come dire che una canzone è un film, e che se mia nonna avesse le ruote sarebbe una bicicletta, per citare la grande battuta di Gino D’Acampo, arrivati alla quattordicesima edizione del fortunato format Fascino, che nella sua versione ispanica ci ha regalato anche il grande momento del «Montoya por favor», possiamo anche concederci di abbandonare la retorica della distanza tra sinistra e cultura di massa, cinepanettoni contro cineforum, e approfittare di questo marasma postmoderno in cui ci troviamo per darci una mano a vicenda, alto e basso, generalista ed élite.

Potremmo passare ai fatti, alle soluzioni, alle proposte modeste: invece di catalogare le vicende di Temptation come una grande narrazione letteraria, mettiamo la letteratura a Temptation. Mandiamo sull’isola delle tentazioni scrittori, scrittrici, intellettuali, politici, pensatori, pensatrici, giornalisti con libri in promozione, attori con uscite necessarie, premio Strega, Campiello e David di Donatello. Riversiamo nel format la ZTL, facciamo una festa de L’Unità dentro al pinnettu, mettiamo le Birkenstock a Filippo Bisciglia e diamo la possibilità alla nostra cultura alta di arrivare davvero a tutti.

I laureati

Del resto, già Temptation si è accorto che coinvolgere laureati nel cast, solitamente di stampo piuttosto ruspante, non è per forza un autogol, anzi. Proprio in questa edizione, infatti, spicca la coppia di giuristi che si presenta nel salotto rococò con toghe appese alle loro spalle, Sonia M., avvocata che sfoggia acconciatura retrò dal sapore di boom economico, e il fidanzato più giovane, Alessio, studioso non solo di diritto ma anche e soprattutto di codice mariano.

Tra i vari ritornelli che in ogni stagione diventano la sostanza comica e tragica della trasmissione, Valentina che ripete ossessivamente la parola «finanziaria» neanche fosse Giulio Tremonti o «mulino», chiaro riferimento donchisciottesco, il lessico amoroso di Sonia M. e Alessio spicca per originalità.

Non solo per la saggezza dell’avvocata che ha subito chiesto il confronto con il compagno, senza aspettare altre umiliazioni, ma soprattutto per il monologo drammatico del partner, che dopo aver candidamente ammesso di averle fatto una proposta di matrimonio non per amore ma per gratitudine, si è lanciato in un’invettiva contro di lei e contro il peso delle parole in riva al mare, di notte, tra lacrime e cameratismo, squarciando il velo di Maya, la quarta parete e la stoffa della sdraio che ha lanciato con rabbia.

«Io questo programma l’ho studiato nel cervello, e come me lo sono studiato nel cervello io l’ho fatto studiare a lei» dice Alessio, ammettendo che la fonte della disperazione non sono le possibili corna che di solito innescano l’ira funesta dei concorrenti, nonché il racconto, ma il fatto stesso di sentirsi privato dell’occasione di partecipare al programma, la storia mancata, lo storytelling abortito. Un discorso metanarrativo che smonta le regole della finzione televisiva, in uno slancio di verità utilitarista, e culmina con l’appello stesso a Filippo, faccia a faccia, occhi negli occhi: «Tu per me anche se non ti ho mai conosciuto sei una persona importante, perché fai cose importanti». E poi dicono che la laurea è solo un pezzo di carta.

Elena Ferrante tra Starnone e Raja

Dunque, i fatti parlano chiaro, i tempi sono maturi per un Temptation Strega. Pensiamo a quanto sarebbero irresistibili un falò di confronto moderato da Geppi Cucciari e un pinnettu con gli RVM per i nostri intellettuali, non più schiavi dell’autofiction ma liberi di mettersi in gioco, come amano dire i concorrenti del programma. Il cast potenzialmente infinito, Domenico Starnone e Anita Raja con una sola ingombrante tentatrice, Elena Ferrante.

La coppia di coniugi Tlon che risolve i propri problemi affidando la mediazione all’intelligenza artificiale. Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, Carolina Crescentini e Motta, Francesca Barra e Claudio Santamaria, per dare un po’ di varietà artistica: ad accompagnarli in questa crociera fosterwallaciana nei sentimenti poi, potrebbero esserci psicoanalisti lacaniani, o perché no, Massimo Recalcati, anche lui con camicie hawaiiane in stile Bisciglia; a tentarli, invece, stagisti ed editor, assistenti universitari precari e studenti di scuole di scrittura creativa.

Insomma, perché ostinarci a tenere separati questi mondi, quando l’obiettivo è comune? Perché indignarsi se il programma di Angela viene schiacciato dagli ascolti di Temptation, come è successo un anno fa, o se la gente organizza gruppi d’ascolto in spiaggia per guardarlo, manco fosse la finale dei mondiali, quando è chiaro che il pubblico chiede a gran voce materiale narrativo di cui appassionarsi, in barba alle classifiche dell’editoria? Uniamo le forze, liberiamoci dallo scafandro del pudore e ascoltiamo ciò che Pasolini ci diceva già tanti anni fa: basta con la mondanità borghese, ché tanto i fatti nostri li mettiamo comunque in piazza e alla fine stiamo cercando di fare tutti la stessa cosa, raccontare storie.

