Tradimenti, bugie e coppie scoppiate: è stata l’edizione di maggior successo per il reality di Mediaset, che si conclude il 31 luglio, allungata di due puntate per il successo registrato. Diario di un episodio visto in compagnia di un gruppo di ascolto in un locale di Roma

Da un’isola all’altra: da quella del tifo a quella dei dannati tra tentatori e tentati. Dall’isola-collina romana del Fleming a quella marina, in un villaggio-oasi della Calabria. Sull'altura che si affaccia sul Tevere ci sono già un mucchio di macchine parcheggiate. Christian De Sica avrebbe forse detto: «Benvenuti nella Beverly Hills de Roma nord». Nel regno – non più scintillante – di conduttori, attori, calciatori e giornalisti Rai. Il tizio al fondo della strada fa segno che da lì non si può passare, il transito è chiuso: sta con le gambe a cavallo tra l'abitacolo e il manto stradale, su una Jeep bianca.

«Ve dovete girà. Fate inversione». Il navigatore dice che però il posto è quello: «No, poco più giù». In effetti poco più in basso si intravedono dei neon verdi illuminati a sera. Non si capisce se sia un hotel, un ristorante, una balera per giovani-vecchi. Quasi in cima al colle dove parte della borghesia romana aveva stabilito una delle sue enclave post-parioline dal dopoguerra e divenuto nel frattempo un quartiere un po’ fané, si raccoglie la torcida di Temptation Island.

Il locale – con uno di quei nomi che evocano atmosfere patinate, salvo poi rivelarsi un posto assai più modesto, senza particolari guizzi – disseminato di listoni in legno malandato a fare da parquet, ospita il gruppo d'ascolto del programma tv che ci fa sentire tutti un po' filosofi, un po' cinici; ma anche un po' antropologi e integerrimi eticamente (con le vite degli altri).

La scena

Prenotare non è semplice: tavolo per due agguantato solo dopo due settimane. Il patio si riempie in fretta: decine di donne e ragazze, comitive di amiche, qualche famiglia; rari gli uomini. Questa è un'impresa per pettegole doc, parte della quota maschile presente si guarda intorno mesta, su sedie in ferro battuto, quelle coi ghirigori impiegate come suppellettile per i gazebo con rose rampicanti – fanno eccezione due semi sdraiati con le loro amiche: ridono sguaiati e commentano ogni inquadratura.

Un divano Chesterfield, c'è gente anche lì. Nel giro di trenta minuti non si vede più l'uscita, solo teste. Roma nord e Roma sud unite nel segno del tradimento che sta dietro l'angolo. Ci saranno 250 appassionati. Il viaggio-nei-sentimenti val bene un tagliandino per un drink a scelta. Il cibo è a parte: pinse surgelate, olive e supplì, taglieri di affettati e formaggi piuttosto basici.

La verità è che la parentesi nutrizionale non conta granché, chi partecipa è ghiotto di relazioni disfunzionali, dinamiche tossiche, e falò di confronto. E questo basta a fare da carburante, si potrebbe esser anche tutti a digiuno e la goduria sarebbe la stessa. Maxi telo e proiettore, si comincia. Il sorriso Durban's di Filippo Bisciglia risulta ancora più bianco nell'immagine cinque metri per cinque. Più convincente e ammaliante, con i suoi modi da incantatore di anime perse nel “percorso” – s’é capito che i concorrenti ricevono un bonus per ogni volta che pronunciano questa parola, altrimenti non si spiega l’abuso – amoroso delle coppie.

I commenti

Prime immagini: tutti in costume a chiacchierare; prendono il sole, si arrostiscono sulle sdraio. «Qualcuno facesse qualcosa, gli desse della protezione solare. Sono tutti ustionati!», si sente. In effetti, a ogni inquadratura un dermatologo muore. «Invece di patatine e acqua naturale, acchittassero un product placement con flaconi di crema». Si sghignazza a ogni congiuntivo mancato; gli applausi quando uno dei concorrenti se ne esce con sparate come: «Voglio il falò, adesso!», «Io me ne vado»; «Quello non mi vede più».

Apoteosi del consenso – tutto femminile – se una delle fanciulle si lascia sedurre dal tentatore. «Brava, fai bene!». Si pratica senso critico come si fosse relatori a un congresso sui rapporti tra donne e uomini. Ci si guarda, come a dire: «Succedesse a me, gli direi di fare le valige e andarsene di casa».

Certo, come no. Bugiarde. Stacco pubblicitario: mini-ginecei squittiscono pareri e freddure. Si riprende, dal fondo un "buuuuu" di contestazione per Antonio, il più problematico della cricca dei fidanzati. Alla fine ha chiesto la mano della fidanzata con una installazione fumante alle spalle, e la colonna sonora di Tony Colombo, per capirsi. È il nostro Montoya, quello che piglia e parte come un razzo levandosi il microfono; salta lo steccato di bambù e si fionda nell’ala del villaggio destinato alla parte femminile della coppia.

Ma gli autori dei reality non sono più quelli di una volta: e sul copione, sciapo, deve esserci stato scritto un “nota bene”: da lei non puoi andare, fatti una corsa sulla spiaggia fino a essere un profluvio di sudore, poi però fermati. E torna indietro. E infatti si annusa la delusione tra il pubblico: «Ma come?! Non sei buono manco a correre! Datte alle bocce!». Rimonta negli ultimi minuti di filmato con la leggendaria “tribuna Posillipo” – per chi non fosse un habitué: Antonio dà di matto perché il tentatore della compagna le promette che, se si frequenteranno fuori da lì, la porterà a vedere il Napoli in tribuna Posillipo.

Il confronto

Qualunque cosa voglia dire, se ne percepisce il prestigio, soprattutto dal suo viso ormai fucsia di rabbia. Alla terza volta che viene nominata, si alza un urlo: «Mo taa buco ‘sta tribuna». Standing ovation. E a un certo punto in questo luogo rappresentativo del boom economico e del benessere degli anni ‘50-‘60 sembra di tornare alle origini, al secondo dopoguerra quando i televisori erano pochi, e la visione di alcune trasmissioni dell’epica Rai come Lascia o raddoppia erano dei riti collettivi da vivere insieme nelle case dei più evoluti o abbienti o nelle strade davanti a un tubo catodico messo a disposizione dal bar di quartiere.

Ma quelli erano tempi veraci e ingenui, ormai perduti: la genuina innocenza non si può più applicare ai nostri tempi, cinici e colmi di colpi di scena a comando, di continue sorprese troppo attese per esser vere. Della commedia all’italiana è rimasta solo una scialba rappresentazione, che però è forse efficace nel rappresentare la nostra società.

© Riproduzione riservata