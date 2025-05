«Ora mi sento libero» ha detto alla vigilia di Roma, su cui ha detto di «non avere grandi aspettative» e di dover capire la sua condizione fisica. Eppure dal Centrale potrà finalmente ricominciare a rispondere sul terreno che conta, con in mano la racchetta e in testa la consapevolezza che c’è vita fuori dal tennis

In questi giorni a Roma si incontrano solo pellegrini o fanatici del tennis. I primi aspettano che il nuovo papa si affacci dal balcone in piazza San Pietro, i secondi che Jannik Sinner si sporchi le scarpe nella terra rossa del Centrale del Foro Italico. E si somigliano per l’attesa fideistica con cui guardano i rispettivi palcoscenici.

Sinner è mancato dai campi da tennis per tre mesi, dopo aver patteggiato la pena con la Wada per il caso di una infinitesimale contaminazione da un farmaco non permesso dall’antidoping, e arriva nella capitale dalla porta principale. Un figliol prodigo da abbracciare e portare in spalla come un eroe.

A memoria, l’unico sportivo a ricevere una simile accoglienza dopo uno stop per ragioni di doping, seppure in questo caso è stata dimostrata l’assunzione involontaria. Con un’unica certezza a unire i tifosi italiani: l’innocenza del campione, che ha chinato temporaneamente il capo per non farsi spezzare da una giustizia sportiva più strabica che cieca, fatta di organismi internazionali dai criteri variabili.

Eppure, in un paese con l’opinione pubblica più facile alla condanna che all’assoluzione e che spesso in passato ha affondato le unghie nelle tragedie sportive di chi arriva in alto e da quell’empireo cade, tutti stanno con Sinner.

La Federazione italiana tennis ha protetto il suo numero 1 con tutti gli strumenti possibili, facendogli da scudo quando serviva e allestendogli un palcoscenico d’onore per il rientro. Il pubblico ha esultato per il mancato sorpasso in testa da parte di Carlos Alcaraz e Sascha Zverev in totale confusione e sta aspettando il suo beniamino sventolando maglie azzurre e carote arancioni.

Poche e isolate le voci critiche anche a livello mediatico, subito zittite dal frastuono. Il Foro Italico per una settimana diventerà un Colosseo con un unico eroe, gli spettatori pronti a trascinarlo più lontano di dove la condizione fisica potrebbe portarlo.

L’incassatore

La bolgia eccitata e chiassosa di questi giorni si zittirà solo al primo rimbalzo della pallina per il servizio di Sinner. Nel mentre, lui continua a strabiliare. «Dove eravamo rimasti?», è stato il tono in conferenza stampa del tennista venuto dal nord, che col tempo ha addolcito un poco le consonanti e si regala più sorrisi.

La sua comunicazione è diventata più spontanea e concede anche qualche aneddoto, Sinner ha raccontato i suoi primi tre mesi da ventenne tra kart e bicicletta, vacanze a Sesto Pusteria e uscite con gli amici. Quasi un giovane come tanti, anche se la cornice è quella patinata di Montecarlo.

Poi certo, ci sono stati anche tanta palestra e allenamenti mirati perché il suo fisico da predestinato non perdesse elasticità e tono muscolare. Anzi, questi tre mesi sono stati utili per ricaricare le batterie e lavorare su quei dettagli tecnici impossibili da curare nel serratissimo calendario di tornei necessari a rimanere in cima alla classifica Apt.

Nei giorni scorsi, intervistato dal Tg1, Sinner si è aperto anche nel raccontare quel secondo in cui ha pensato addirittura di mollare tutto e la sofferenza per gli sguardi obliqui degli altri tennisti nello spogliatoio. Ha ammesso che si è sentito «fragile», e per chi fa il suo mestiere non è ammissione da poco. Sentimenti umani per il ragazzo di ghiaccio, che strada facendo sta imparando a esternare le sue emozioni e a usarle come benzina positiva.

Al netto del tifo da stadio e dei contrapposti schieramenti tra fan e detrattori – che a Roma non si vedono ma altri tornei potrebbero essere meno accoglienti – a emergere è una qualità di Sinner che non ha nulla a che fare con il tocco della pallina. Anzi, è l’opposto metaforico di quel che fa ogni bravo tennista.

Sul campo il suo colpo preferito è la sassata di rovescio da fondo campo per rispondere con forza doppia all’avversario. Fuori, la sua attitudine è quella di incassare in silenzio: le parole affilate dell’ex nuotatrice Federica Pellegrini, cui ha risposto che ognuno è libero di pensarla come vuole; gli attacchi cattivi dell’ex promessa mancata Nick Kyrgios, che lui ha lasciato cadere; le provocazioni furbe di Novak Djokovic, che sulla sua pelle sembra voler giocare un’altra partita politica.

«So che sono innocente» e «che non si può controllare quello che non dipende da noi» è stata la sua sintesi in una intervista pre sospensione. «Ora mi sento libero», ha detto alla vigilia di Roma, su cui ha detto di «non avere grandi aspettative» e di dover capire la sua condizione fisica. Eppure dal Centrale potrà finalmente ricominciare a rispondere sul terreno che conta, con in mano la racchetta e in testa la consapevolezza che c’è vita fuori dal tennis.

